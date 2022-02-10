Концепцию будущего музея в Коккорево обсудили с общественностью

В конференц-зале Культурно-досугового центра «Южный» 9 февраля состоялось внеочередное заседание Общественной палаты Всеволожского района совместно с рабочей группой по сбору и обобщению предложений разработки концепции возрождения Народного музея «Дорога жизни» в деревне Коккорево.

Судьба музея вызвала большой общественный резонанс, и потому для принятия важных решений собрались: председатель комитета по сохранению культурного наследия В.О. Цой, председатель общественной палаты Ленинградской области Ю.В. Трусов, председатель Общественной палаты района Н.Н. Свирин, глава администрации Всеволожского района А.А. Низовский, заместители главы С.М. Поляков и С.В. Хотько, а также представители проектных и реставрационных организаций.

Творческий директор «Бюро музейной сценографии «Матаформа» В.В. Тарасова представила собравшимся концепцию развития музея и проект новой экспозиции, проиллюстрировав сообщение красочными слайдами.

По замыслу разработчиков проект новой экспозиции будет отражать современные тенденции музейного дела, сохраняя при этом историческую достоверность старого здания.

Были приняты к сведению выступления местных краеведов и представителей ветеранских организаций, которые справедливо отметили, что проект стоит взять за основу лишь в том случае, если в будущем в музее найдется место для новых экспонатов.

В.О. Цой пообещал со стороны Правительства ЛО максимальную поддержку идеям общественников, а Ю.В. Трусов, подводя итоги заседания, отметил, что сделан важный шаг: благодаря личному участию губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко важнейшие вопросы уже решены: у музея и земельного участка, на котором тот расположен, появился рачительный хозяин, к тому же работа по реставрации и воссозданию музея ведется в тесном сотрудничестве с активными жителями, ветеранами и профессионалами музейного дела, а это значит, что новая сокровищница памяти о блокаде Ленинграда и Дороге жизни откроется для посетителей в самое ближайшее время.

Участники заседания единогласно приняли решение принять концепцию возрождения Народного музея «Дорога жизни» в д. Коккорево за основу и постановили продолжить работу по возрождению музея с Комитетом по сохранению культурного наследия ЛО и Государственным бюджетным учреждением культуры ЛО «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни». Также рекомендовано принять решение о названии музея: «Штаб ледовой трассы «Дорога жизни» ВАД-101» или «Народный музей «Дороги жизни – ВАД 101».

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина