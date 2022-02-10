Во Всеволожском районе завершились зимние Кавголовские игры

С 4 по 6 февраля на комплексе Школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта проходили зимние Кавголовские игры. В соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина участвовали юноши и девушки 2004–2012 годов рождения. Они приехали в Токсово из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Магадана, Сочи, а также из Сортавалы (Карелия) и Минска (Беларусь).

Старт для девочек на трамплине К-40 был дан в первой половине дня 5 февраля. Среди 14 спортсменок победительницей стала воспитанница ГБУ СШОР Выборгского района Санкт-Петербурга Екатерина Наумова. Соревновательный день на трамплине К-40 продолжили мальчики. Среди 27 спортсменов лучшим оказался ученик ГБУ СШОР Выборгского района Санкт-Петербурга Егор Васильев.

6 февраля проходили соревнования на трамплине К-65 среди девушек и юношей 15–17 лет. Из 27 участников лучшими стали: Анастасия Субботина (ГБУ СШОР Выборгского района Санкт-Петербурга) и спортсмен из ШВСМ по ЗВС Санкт-Петербурга Иван Козлов. Во второй половине дня соревновательную программу завершили прыжки с трамплина К-28. Среди девочек 1 место заняла Марьяна Лидовская (ГБУ СШОР Выборгского района Санкт-Петербурга), среди мальчиков – Егор Зайцев из Сортавалы.

Тренеры и спортсмены отметили не только высокий уровень подготовки трамплинов, но и профессионализм судейской бригады и рабочих, подготавливающих комплекс для проведения игр такого масштаба.

Награждения проводили: директор ШВСМ по ЗВС Санкт-Петербурга И.Г. Лебедев, президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Санкт-Петербурга С.Э. Дубровский, главный судья соревнований – А.Р. Бояринцева, а также – представитель Совета ветеранов по прыжкам на лыжах с трамплина С.М. Ленинский. Спонсорская и техническая поддержка в организации соревнований была оказана А.С. Голициным.

Соб. инф.

Фото из архива ШВСМ по ЗВС Санкт-Петербурга