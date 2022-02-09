Школу и детсад Морозовского поселения ждут перемены

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский сегодня, 9 февраля, посетил с рабочим визитом поселок имени Морозова. В ходе рабочей поездки были осмотрены учебные учреждения поселка.

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, в скором времени морозовскую школу ждет обновление. В ближайшее время планируется модернизировать спортзал и оборудовать класс робототехники с 3D-принтерами и конструкторами. Другие классы также дополнят современным оборудованием. Изменится и внешний вид школы – старый фасад будет отремонтирован и получит симпатичную яркую расцветку.

На этом обновление школы не закончится. К уже существующему зданию планируется добавить пристройку, в которой разместится дополнительный спортивный зал.

Не остался без внимания и морозовский детский сад. Здание также получит новенький фасад, а кроме того, планируется полная замена системы отопления и благоустройство территории вокруг сада.

– Помимо средств, уже предусмотренных в районном бюджете на ремонт школ и детских садов, депутатам будет предложено внести поправки, благодаря которым несколько школ района, в том числе и морозовская, получат по 15 миллионов рублей на усовершенствование материально-технической базы, – отметил глава районной администрации. – Учащиеся морозовской школы неизменно показывают высокие результаты. Уверен, что новое оснащение, в том числе интерактивные классные доски, помогут ученикам эффективнее усваивать знания, а педагогам использовать в своей работе новые прогрессивные методы обучения.

Отметим, что в текущем году, дополнительно к уже запланированным, будут выделены деньги из бюджета на ремонт и приобретение оборудования для Осельковской, Сертоловской (СОШ № 3) и Муринской (СОШ № 6) школ.

Фото пресс-службы администрации ВМР