Правительство Ленобласти проверит законность продажи земли на Колтушских высотах

Вопросы особо охраняемых природных территорий обсудили на заседании Экологического совета при губернаторе Ленинградской области. Во время мероприятия, которое проходило онлайн, один из активистов отправил сообщение главе 47-го региона Александру Дрозденко. Мессендж касался объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – Колтушских высот.

– Мне отправили конкретный кадастровый номер земельного участка, который входит в состав ООПТ, – сказал Александр Юрьевич. – Сейчас он выставлен в рекламе по продаже под цели коттеджного поселка. Нужно разобраться в ситуации.

– Проверка по данному вопросу уже проводится, – подчеркнул глава Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленобласти Федор Стулов. – В случае ошибочного предоставления участков для строительства будет потребовано внесение необходимых изменений, чтобы им вернули целевое назначение.

Другая проблема – мотоциклисты и квадроциклисты, которые гоняют по Колтушским высотам, нарушая рельеф памятника природы.

– В прошлом году вместе с представителями ГИБДД и с Гостехнадзором мы не раз проводили рейды, ловили нарушителей, – подчеркнул Федер Стулов. – В итоге добились закрытия пункта проката транспортных средств. Ведется также установка ограждений и отбойников вдоль дорог. Это станет преградой для нарушителей.

Кроме того, сейчас много говорят о том, что КАД-2 может задеть особо охраняемые природные территории во Всеволожском районе.

– Пока никаких официальных проектов строительства трассы нет и говорить об этом рано. Обсудим вопрос, когда будет готова трассировка магистрали, – подытожил Александр Дрозденко.

Ирэн ОВСЕПЯН