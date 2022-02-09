Дорогу от Кудрово до Всеволожска ждет ремонт

Летом 2022 года будет отремонтирована дорога от Кудрово до Колтушского шоссе через Новосергиевку.

Дорожники приведут в порядок около шести километров от путепровода за КАД через деревню Новосергиевка до деревни Старая. На шоссе заменят покрытие, укрепят обочины, установят новые знаки и нанесут разметку. Работы будут проводиться без перекрытия движения, уточняет дорожный комитет Ленобласти.

Кроме того, на лето 2022 года запланирован ремонт подъезда к Коккорево (порядка четырех километров вдоль Ладожского озера), участка дороги Станция Магнитная – поселок имени Морозова (19 километров от Щеглово до «Северного полукольца») и дороги от Юкков до Кузьмолово.