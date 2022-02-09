В Ленобласти в 2022 году планируют открыть десять новых экомаршрутов

Всего в регионе уже обустроено более 30 экотроп общей протяженностью 232 км. На финансирование обустройства новых и реконструкцию уже существующих маршрутов планируется выделить из областной казны 36 млн. рублей.

– В последнее время эти маршруты стали пользоваться большой популярностью, – говорит руководитель Дирекции особо охраняемых природных территорий Федор Стулов. – Это стало не просто гипотезой, а аксиомой: к нам едут гости из разных регионов России. Число посетителей экомаршрутов в прошлом году составило более одного миллиона. В рамках приоритетного проекта «Тропа 47» в нынешнем году проложат шесть новых маршрутов. Проект будет профинансирован из областного бюджета. Еще четыре экотропы появятся благодаря привлеченному финансированию. Это касается заказников «Кургальский», «Выборгский», «Озеро Ястребиное» и проекта в рамках приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия».

– Безусловно, радует, что популярность экотроп выходит за пределы нашего региона, – сказал на заседании Экологического совета губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Другой вопрос – сервис. Необходимо предусмотреть организацию парковок, видеонаблюдение, сбора и вывоза мусора. Нужно поэтапно расширять требования к инфраструктуре троп: новые сразу же планировать и делать с затратами на инфраструктуру и постепенно обустраивать действующие тропы.

Ирэн Овсепян