Совет депутатов Кузьмоловского поселения уволил главу администрации В.В. Сурмина в связи с утратой доверия

На очередном заседании Совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение», прошедшем 3 февраля, было принято много кадровых решений. На основании рекомендации Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов отстранённый от должности главы администрации В.В. Сурмин уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия.

Как сообщает пресс-служба администрации поселения, основанием для этого стала передача В.В. Сурминым муниципального имущества коммунального назначения в аренду без проведения оценочных и конкурсных процедур коммерческим организациям ООО «ВодПрофСервис» и ООО «Коммунальные ресурсы». Тем самым бывшим главой были допущены многочисленные нарушения антимонопольного законодательства, а также федеральных законов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Данный факт подтверждён предупреждением, вынесенным Ленинградским УФАС, а также вступившими в силу решениями Арбитражного суда СПб и ЛО.

В связи с утратой доверия свою должность покинул и директор Кузьмоловского кладбища. Исполняющим обязанности главы администрации парламентарии назначили Юрия Михайловича Спицына.

Изменения затронули и представительный орган поселения. В связи с болезнью Татьяны Викторовны Банкис полномочия главы муниципального образования временно будет исполнять депутат, председатель местного совета ветеранов Анатолий Петрович Падейко.