Любовь к Родине начинается со школьного музея

Компактный и вместительный «Музей регионов России» открылся в Муринском центре образования № 2. Более двух тысяч экспонатов в просторном школьном кабинете рассказывают посетителям о межэтнической жизни в нашей многонациональной стране. Знакомясь с музейной коллекцией, ребята узнают, чем, по русскому обычаю, можно быстро успокоить нервы, что делают якуты для укрепления своего жилища, каким образом трактуют знаки природы буряты.

Тайна русского сарафана и якутского костюма

Открывая музей, его «хранители» подошли к нему с точки зрения современного молодого посетителя, нормального компьютерного юнца с каким-нибудь роком в беспроводных наушниках. И здесь главное, чтобы ему не надоело, чтобы он хотя бы каким-нибудь уголком сознания почувствовал, что такое «трансформация действительности средствами визуализации»! Может, кто-то и поспорит, но этот уникальный школьный музей может претендовать на звание одного из самых оригинальных и интересно задуманных в Ленинградской области. Кажется, что семя просвещения упало на благодатную почву.

– Ну это уж, наверное, все знают: в России проживает более 190 национальностей, – рассказывает руководитель музея Татьяна Сляднева. – Все они жемчужины в короне нашей многонациональной Родины. У нас в школе много ребят с Дальнего Востока, Сибири, Урала, Северного Кавказа. Среди педагогов – учителя, которые приехали из Белоруссии и Казахстана. Наверное, из-за этого и возникла мысль создать музей. Инициативу поддержал директор Александр Деревянко и его заместитель по воспитательной работе Константин Литвиненко.

…Другие педагоги тоже дружно подхватили идею и вместе со школьниками и их родителями стали формировать коллекцию. Кто-то из ребят принес национальный костюм, кто-то папаху, а кто-то кинжал. С миру по нитке – сложилась экспозиция. Школьники стали часто посещать музей.

…«Как не жарко в такой мохнатой папахе, да еще и летом?», – с удивлением спрашивали ребята, надевая большую меховую шапку. «Папаха – это термос для головы», – шутили учителя и охотно принимали дары-экспонаты. Например, традиционное якутское платье – халадаай. Сегодня такой костюм – большая редкость. Есть в коллекции и якутские сувениры из слоновой кости, самоцветов, и фарфоровые изделия. Экспонаты музею передала Мария Иннокентьевна Винокурова, мама педагога русского языка и литературы Татьяны Валерьевны Юзвик.

Ну а какая коллекция без традиционно русских сарафанов, расшитых стильной вышивкой. Такая красота! Кстати, на Руси первоначально сарафан был мужской длинной распашной одеждой. И только сто лет спустя он стал принадлежностью женского гардероба. Вот она модная эмансипация!

– Мы стараемся сохранить ускользающие мгновения истории, – присоединяется к разговору преподаватель курса «Музейное дело» Янина Золотарева. – Ценность коллекции прежде всего в том, что это не новодел, не современные подделки под древние образы и даже не сарафаны, пошитые по старинным выкройкам. Нет! Все подлинное, извлеченное из самых недр старинных сундуков, чердаков, поветей, чуланов… Все это демонстрирует уникальную культуру народов, населяющих Россию. Вот искусные мастерицы закладывали в национальный орнамент массу информации: велика ли семья, много ли оленей в стаде, какое животное покровительствует роду.

Удивительно, но на формирование уникальной коллекции не было потрачено ни копейки. Все создано и держится на энтузиазме. Запасники пополняются. У музейных хранителей появляются хорошие идеи. Например, разбить экспозицию по федеральным округам и представить их экспонатами. Это позволило бы принять участие в областном конкурсе на звание лучшего музея. Но для реализации задумки необходимы средства.

Когда школьники – первооткрыватели

– Нас много, все мы разные, но всех объединяет школа, – в унисон говорят педагоги. – Ребятам не просто интересно. Они участвуют в увлекательных действиях, исследуя большую страну, совершая новые открытия и пополняя знания.

– Здесь мне очень интересно! – говорит пятиклассница Эвелина Чернышова. – Во время экскурсий я узнала много нового о народах России. Россия – большой дом, в котором живут русские, карелы, дагестанцы, чеченцы и еще почти две сотни народов. У каждого свои праздники, традиции и обычаи. Когда мы готовились к празднику «Как отмечали Новый год 100 лет назад», я долго думала, какой интересный доклад сделать на встрече? В итоге подготовила презентацию о Снегурочке. Оказывается, верная спутница и внучка Деда Мороза из Костромской области. Есть там село Берендеево, откуда родом сказочная волшебница.

– Россия – моя Родина, – говорит мудрый не по годам Иззатуло Далабаев. Чуть-чуть подумав, добавляет: – А знаете, я ведь таджик. Значит, и Таджикистан моя родина тоже! Да, у нас есть национальные традиции, которые мы чтим всей семьей. Празднуем Курбан-байрам и не едим свинину. Знаете, думаю, что не нужно совершать что-то сверхъестественное, чтобы сохранить традиции. Просто каждый должен беречь и почитать свою национальность. Хотя бы на уровне семьи – у себя дома. Знаете, а я иногда себя чувствую первооткрывателем таджикской культуры в нашем классе.

– Традиционная культура каждого из российских народов – непреходящая ценность и фантастическое богатство, – считает Янина Золотарева. – Это наш самый надежный стабилизационный фонд, позволяющий развивать общество будущего – дружное, сильное и стабильное. И для того чтобы оно было таким, важно не упустить из внимания вопросы межнациональных отношений. Не позволить превратить многонациональность – козырь России – в её ахиллесову пяту. У нас внедрена авторская программа внеурочной деятельности детей и организована работа школы юных экскурсоводов. Каждую неделю проводятся музейные уроки, экскурсии, этнографические беседы. Эти мастер-классы и вступления становятся настоящим культурным шоком для приглашенных гостей.

– Участие в таких мероприятиях позволяет обмениваться информацией, – рассказывает участник кружка Дмитрий Андреев. – Благодаря знаниям, которые удалось получить во внеурочное время, я сумел найти новый круг общения, обрел друзей. Мы с нашими педагогами собираемся за большим столом, на котором лежит красивая ретро-скатерть, создающая атмосферу теплоты и уюта.

– Учитель изобразительного искусства Ольга Владимировна Потекина выполнила настенную роспись «Наша Россия», «Занимательная карта Ленинградской области», очертания которой напоминают бабочку у водной глади Финского залива, – рассказывает Татьяна Следнева. – Сейчас работаем над брендингом. Разработан логотип, а также стендовые материалы, которые представляют символы и достопримечательности исторического и культурного наследия народов России по регионам.

Это страшное слово – блокада

– Мир изменился, – отмечает Татьяна Сляднева. – И продолжает стремительно трансформироваться на наших глазах. Вихрь перемен пугает даже самых оптимистично настроенных людей. Представляете, некоторые, приехавшие из Дальнего Востока или Сибири ребята ничего не знают о блокаде. Это ведь девальвация нравственных ценностей! По-другому никак не назовешь. Поэтому отдельная наша экспозиция посвящена значимой дате в летописи Великой Отечественной войны – полному освобождению Ленинграда. Годы бегут и неумолимо берут своё. С каждой новой потерей уходит и частичка живой памяти о войне и блокаде, поэтому очень важно сохранить все, что мы знаем о героическом подвиге жителей военного Ленинграда…

– К нам в школу пришла блокадница Галина Николаевна Козлова, которая пережила эту страшную трагедию, – говорит ученик 5-го класса Руслан Смирнов. – Она рассказала о тех суровых 900 днях. А ещё Галина Николаевна говорила о том, что не боялась смерти и фашистских бомб, а боялась того, что не хватит хлеба. От этих слов у меня сжалось сердце.

– Важно рассказывать детям о тех страшных днях, – отмечает Янина Александровна. – Что такое наша память? Это часть нашего культурного наследия. То, как мы относимся к прошлому, что мы о нём знаем и помним, определяет нас в настоящем. Какие мы, что для нас важно, чем дорожим. Совершенно очевидно, что народ жив, если знает и помнит о своём прошлом. Проще сохранить воспоминания, переданные непосредственно участниками тех или иных событий. Сложнее обстоит дело с событиями очевидцев, которых с каждым днем всё меньше.

…За последние десятилетия в нашей стране произошли глобальные изменения. Новое поколение граждан растёт и воспитывается в новых реалиях. В том числе сталкиваясь с попытками переписать историю «под себя». Как разобраться молодому человеку в этих политических хитросплетениях, как отличить историческую правду от вымысла. Для этого и необходимы такие уроки памяти. Не искажающие факты, не распределяющие роли нанятым актерам, а рассказывающие о реальных событиях реальными людьми. Не нужно давать свою эмоциональную оценку всем тем ужасам ленинградской блокады. Нужно правдиво, доходчиво рассказывать об этом детям. Пусть они сами делают выводы и дают оценки.

– Мы помним, мы гордимся, – говорит школьник Арсений Усачев. – Хорошо, что к нам приходят блокадники, которые рассказывают о том, как трудно было дожить до снятия блокады в осажденном городе под бомбежками, в голоде и холоде. И как они радовались освобождению. Мы должны знать историю своей Родины! Мне нравится приходить музей, где я участвую в «Школе юных экскурсоводов». Это позволило обрести уверенность в себе. Теперь я больше не стесняюсь делиться своими знаниями с другими.

В музее часто проводятся мероприятия, посвящённые Великой Отечественной войне. Ученик школы Кирилл Стародубцев, несколько лет назад выполнил для школьного мероприятия макет крупнейшего танкового сражения в истории под Прохоровкой. Когда создавался музей, Кирилл усовершенствовал свою работу: увеличил масштаб, проработал над деталями военной техники и ландшафта. И сейчас во время обзорной экскурсии Кирилл рассказывает об этом трагическом событии, используя собственную работу.

– Войну выиграла многонациональная советская армия, – говорят Татьяна Николаевна и Янина Александровна. – Представители разных этносов сражались насмерть и отстояли блокадный Ленинград. В такой огромной и многонациональной стране, как наша, вопрос межнациональных отношений – это вопрос стабильности государства. И каждому нужно четко видеть тонкую грань между патриотизмом и национализмом. Музей будет интересен и ребенку, и взрослому. Занятия дают возможность ребятам быть сопричастными к уникальной культуре и интереснейшей истории своей страны, своего края, формировать историю класса, школы. Ведь именно с этого начинается патриотизм…

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА