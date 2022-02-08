В Мурино начал работать амбулаторный COVID-центр

В здании бизнес-центра на улице Парковой, 1а, 8 февраля начал работать еще один «Амбулаторный COVID-Центр». Первый такой центр на прошлой неделе был открыт в Кудрово. По данным Всеволожской больницы, за день медицинскую помощь в нем получает порядка 300 жителей, что помогает существенно снизить нагрузку на амбулаторное звено и значительно сократить время ожидания для пациентов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, работа «Амбулаторного COVID-Центра» в Мурино организована Токсовской больницей и Ленинградской областной клинической больницей. Помощь здесь могут получить взрослые пациенты с признаками ОРВИ. Также здесь проводится экспресс-тестирование на COVID-19, можно оставить заявку на оформление больничного листа, при наличии показаний пройти осмотр и получить препараты для амбулаторного лечения.

Кроме того, в Мурино продолжают работу пять мобильных амбулаторий. Они расположены на пересечении проспекта Менделеева и улицы Шувалова, рядом с отделением на Воронцовском бульваре и около станции метро «Девяткино». Муринцы могут получить здесь следующие виды помощи: пройти экспресс-тестирование на COVID-19, осмотр медработника, открыть больничный лист.

Решение о введении дополнительных мощностей было принято на фоне резко увеличившегося количества амбулаторных больных с COVID-19 и симптомами ОРВИ. На помощь региону пришло бизнес-сообщество, предложившее пустующие площади.