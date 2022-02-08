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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Новом Девяткино пьяный мужчина угрожал «пневматикой» сотрудникам наркодиспансера

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Во вторник, 8 февраля, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району Ленинградской области задержали в Новом Девяткино гражданина, нарушающего общественный порядок в наркологическом диспансере. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина размахивал пневматическим пистолетом.

Нарушитель пришел в медицинское учреждение на улице Славы, где начал вести себя агрессивно, а затем из хулиганских побуждений достал пистолет. Работники больницы сразу же воспользовались кнопкой тревожной сигнализации.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. У задержанного был изъят пневматический пистолет, не подлежащий лицензированию.

По материалам пресс-службы Вневедомственной охраны по СПб и ЛО

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