Власти Ленобласти разберутся со статусом предполагаемого захоронения времен войны в Романовке

В ходе прямой линии с губернатором Ленинградской области, прошедшей 7 февраля, к Александру Дрозденко поступила просьба разобраться со статусом предполагаемого захоронения времен войны в Романовке.

По словам местной жительницы, у нее есть старая схема захоронения, известны имена солдат – более 50 человек – и местонахождение отдельных могил, осталось только облагородить. Женщина предложила увековечить память летчиков, установив на этом месте мемориал.

– Перед тем как ставить памятник, мы должны собрать исторические справки и документы. Окончательное решение принимает комитет по сохранению культурного наследия, а дальше определяется собственник земли, – объяснил глава региона. – Я поручу профильному заместителю Владимиру Цою подготовить всю информацию о данном захоронении и о том, что предлагалось там сделать. В течение двух недель разберёмся.

Губернатор подчеркнул, что власти Ленобласти не против содействовать в создании мемориала, но нужно понимать, есть ли у этого объекта юридический статус. Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский отметил, что, по официальным данным, на этой земле ничего нет, однако позже останки всё же нашли. Местные власти планируют перенести останки в другое братское захоронение.