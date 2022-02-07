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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

«Токсовские высоты» стали самым популярным лыжным маршрутом Ленобласти

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Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области составила рейтинг самых популярных лыжных маршрутов по экотропам заповедных территорий региона. Рейтинг возглавили два красивейших места Всеволожского района.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, памятник природы «Токсовские высоты» и расположенный рядом природный парк «Токсовский» стали местами наибольшего притяжения для любителей лыжных прогулок, катания на тюбингах и санках. Здесь проходит промаркированный лыжный трек «Динамо», где можно выбрать маршрут нескольких уровней сложности. Кроме того, на каждой ООПТ проложены кольцевые экологические тропы – «Малиновая гора» и «Еловые холмы» общей протяжённостью 6,2 км, по которым можно пройти как на лыжах, так и пешком.

«Колтушские высоты» – еще одна охраняемая природная территория популярная у любителей спортивного отдыха. В этом сезоне активисты проложили на территории памятника природы лыжную трассу длиной более 3,5 км. Кстати, на «Колтушских высотах» обустроено 5 экологических маршрутов протяжённостью 19,5 км — такого количества экотроп нет ни на одной ООПТ Ленинградской области.

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