«Токсовские высоты» стали самым популярным лыжным маршрутом Ленобласти
Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области составила рейтинг самых популярных лыжных маршрутов по экотропам заповедных территорий региона. Рейтинг возглавили два красивейших места Всеволожского района.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, памятник природы «Токсовские высоты» и расположенный рядом природный парк «Токсовский» стали местами наибольшего притяжения для любителей лыжных прогулок, катания на тюбингах и санках. Здесь проходит промаркированный лыжный трек «Динамо», где можно выбрать маршрут нескольких уровней сложности. Кроме того, на каждой ООПТ проложены кольцевые экологические тропы – «Малиновая гора» и «Еловые холмы» общей протяжённостью 6,2 км, по которым можно пройти как на лыжах, так и пешком.
«Колтушские высоты» – еще одна охраняемая природная территория популярная у любителей спортивного отдыха. В этом сезоне активисты проложили на территории памятника природы лыжную трассу длиной более 3,5 км. Кстати, на «Колтушских высотах» обустроено 5 экологических маршрутов протяжённостью 19,5 км — такого количества экотроп нет ни на одной ООПТ Ленинградской области.