Таксисты Всеволожского района помогают врачам выезжать к пациентам

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией привел к значительному увеличению нагрузки на медучреждения. Медиков первичного звена экстренно переводят на оказание неотложной медицинской помощи и осмотры больных на дому, но автопарки больниц не справляются с возросшим количеством вызовов. На помощь врачам пришли автоволонтеры.

Водители таксопарка «Такси 068» присоединились к Команде заботы и оказывают транспортную помощь Всеволожской и Токсовской больницам. Каждый день медикам необходимо посетить десятки домов, чтобы оказать помощь больным людям. Автоволонтеры помогают доставить врачей и фельдшеров к пациентам в пределах зоны обслуживания больницы.

Отметим, что ранее областное правительство приняло решение передать часть машин из своего автопарка на работу в районные больницы. Также на помощь врачам вышли и простые жители района. Желающие помочь врачам могут обратиться по телефону 8 981 111-69-12 или электронной почте Etmanovav@vkmb.ru