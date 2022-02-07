Площадка завода Форд во Всеволожске продана корейскому холдингу

Корейский инвестор Sungwoo Hitech обещает вложить около 7 млрд рублей для производства автокомплектующих на площадке производственно-складского комплекса завода Ford во Всеволожске. Сделка по приобретению площадки примерно в 70 тысяч кв. м завершена.

Компания, которая приобрела площадку, поставляет автокомпоненты концерну Hyundai. Предприятие стало собственником 36 объектов, расположенных на участке общей площадью 27 га.

Планируется, что на предприятии будет работать 520 человек. Запустят производство в следующем году. Возможно, что эта сделка станет самой крупной в 2022 году на рынке индустриальной недвижимости Ленобласти.