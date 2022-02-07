Во Всеволожском районе прошел лыжный марафон «Toksovo Cup»

В минувшие выходные, 5 и 6 февраля, на базе СКА в Токсово прошел традиционный лыжный марафон «Toksovo Сup». За два дня в мероприятии приняли участие около тысячи спортсменов из разных регионов страны.

В первый день лыжники бежали свободным стилем на трех дистанциях – 10, 34 и 51 км. Во второй день участники боролись за победу в гонке классическим стилем на дистанциях 10, 17 и 34 км. По результатам забегов было определено 225 победителей в разных возрастных категориях.

– Это был лучший Токсовский марафон за последние 8 лет, – отметила одна из участниц Мария Семенова в соцсетях. – Огромная благодарность организаторам за четкий регламент, отличную трассу и замечательную атмосферу праздника. Волонтеры – молодцы, веселые и вежливые! Было ощущение возрождения супер-спортивного события!

Кто-то из спортсменов отметил, что местами трасса оказалась рыхлой, что значительно усложняло подъемы. Однако лыжники по достоинству оценили рельеф и красоту Токсовских высот.

– Кто-то приезжает реально показать свои силы и мощь, но я приезжаю за удовольствием, хочу чувствовать позитивную энергетику праздника, насладиться русской зимой и прочувствовать «выход из зоны комфорта»! – поделилась впечатлениями Елена К. – Спасибо организаторам! Нигде не заблудилась на трассе, все ясно и понятно! На регистрации все прошло быстро, четко и гладко!

Организаторами соревнований являются комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, Ленинградская областная спортивная федерация лыжных гонок и администрация Всеволожского района.

Фото Светланы Усик