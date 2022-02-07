Активная молодежь Всеволожского района встретится на форуме «Голос России»

25 февраля на базе Янинского КСДЦ пройдет молодежный образовательный форум «Голос России». Инициативная молодежь в возрасте от 14 до 18 лет сможет пообщаться с политиками районного и областного уровня, а также побороться за победу в конкурсе «Молодые лидеры России».

На форуме команды презентуют свои политические инициативы профессиональному экспертному совету. В него войдут члены районного ТИКа, депутаты ЗакСа Ленобласти, а также представители администраций Всеволожского района и Заневского поселения.

Заявки необходимо отправить не позднее 22 февраля 2022 года на электронную почту: janino_dk@mail.ru. Каждому участнику необходимо дополнительно пройти регистрацию на платформе АИС «Молодежь России» по ссылке: https://myrosmol.ru/event/85658.

Отметим, что форум отличная возможность для неравнодушной молодежи проявить себя и узнать больше о том, как молодые люди могут влиять на политические процессы в родном поселении.

Фото пресс-службы администрации Заневского поселения