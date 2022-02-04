Палатки под «ключ» из Романовки

Основатель производства надувных палаток и ангаров из ПВХ-тканей Иван Матчанов может увлечённо рассказывать о своем предприятии. Год назад он запустил собственный стартап по выпуску продукции под заказ и по индивидуальным проектам. Находится предприятие в Романовке. Открылось производство «Спутник» в непростое время. Тогда многие предприниматели сворачивали свой бизнес. Но тщательно изучив нишу, бизнесмен решил, что идея обречена на успех. Составил бизнес-план, взвесил все «за» и «против» и – вперед.

Хороший пиар-ход Ивана Матчанова

Сначала в успех и рентабельность этой затеи мало кто верил. К примеру, в Фонде развития предпринимательства Всеволожского района к «стартаперу» отнеслись скептически. Но дело пошло в рост. Предприятие быстро наладило обороты, да так, что завоевало около 10 процентов российского рынка. И это не предел.

«Ещё несколько лет, и о продукции из Всеволожского района заговорят не только в России, но и за рубежом. Мы настроены решительно. Если будут заказы, наладим поставки продукции даже за океан», – воодушевленно говорит Иван Матчанов.

Индивидуальный предприниматель имеет два образования: техническое и юридическое. Но, как он говорит, вершить людские судьбы не его стезя, поэтому и решил заняться бизнесом. Освоенные профессии помогают нашему собеседнику при работе с технической документацией и договорами. Иногда некоторые контракты – это талмуды по 40 страниц каждый. При этом, прежде чем поставить размашистую закорючку-подпись под любым из них, нужно тщательно изучить каждую строчку.

– Название нашего предприятия, можно сказать, удачный пиар-ход, – продолжает предприниматель. – Есть такое понятие, как нейминг. Это когда имя бренда или продукта у всех на слуху. Так и у нас. Стоит забить в поисковике «Яндекса» семь заветных букв, как сразу всплывает наше производство. Чем не хорошая реклама? Удивительно, но, несмотря на негативные последствия для малого и среднего бизнеса из-за пандемии, наша компания получила дополнительные возможности для развития. Жалко, конечно, предприятия, которые закрылись или понесли убытки. Но в нашей сфере все наоборот. Так уж сложилось, что в это непростое время большим спросом пользуются мобильные госпитали и ангары. Поэтому, отследив динамику развития рынка, мы пришли к выводу: игра стоит свеч, и организовали производство. Ведь кризис – это не только «все пропало, шеф!», но и возможность радикально изменить систему и порядок действий.

Спрос на надувные палатки, шатры и ангары из ПВХ существовал всегда, утверждают эксперты, но такого подъёма, как в этом году, отрасль еще не видела. Эпидемическая ситуация в стране из-за ковида дала импульс развитию российского производства пневмокаркасных палаток и ангаров. Предприниматели планируют тиражировать успех.

– У меня в активе более 10 лет производственного опыта, несколько лет из которых я работал начальником цеха на аналогичном производстве, – в общих словах описывает свою историю Иван Матчанов. – В какой-то момент возникли некомфортные отношения с начальством. Не нашли общего языка. Но это просто бизнес и ничего личного.

В итоге он, по собственным словам, ушёл с предприятия и решил начать собственный бизнес. От подробных комментариев для этой статьи Матчанов отказался, решив «не выносить сор из избы». Предприниматель знал все технологические процессы производства назубок, так как многие из них сам разрабатывал и корректировал, поэтому начать своё собственное дело ему было несложно.

Не «выбивать», а терпеливо ждать

– Трудно было только найти деньги на бизнес, – откровенно говорит он. – Дело в том, что на кону была реализация выгодных контрактов с последующей оплатой. Нужны были существенные вложения. Выручили друзья. Вместе с ними мы зарегистрировали предприятие.

Иногда предприниматель пересекается с представителями компании, в которой работал раньше. Порой с ними сложно конкурировать, но и у него есть сильные стороны, которые он благополучно использует. К примеру, низкая нагрузка по затратам на Фонд оплаты труда. На производстве нет раздутого штата сотрудников.

Сегодня основные заказчики «Спутника» – государственные учреждения и компании с государственным участием. Среди них МЧС, МВД, компании нефтяной отрасли.

– В последнее время много говорят о том, что, работая с госзаказами, сложно «выбивать» финансирование, – продолжает предприниматель. – Рискуя собрать камни в свой огород, отмечу, что особых сложностей с оплатой нет. Все происходит в рамках договора. Согласно документам государственные учреждения перечисляют средства только после того, как заказ получен. Таковы требования. Их надо соблюдать. Поступают деньги в течение месяца. Так что ничего и ни у кого выбивать не приходится. Стоимость одной мобильной палатки «под ключ» может составлять до миллиона рублей. Это ведь огромный дом с окнами, отоплением и водоснабжением.

Как отмечает Иван Матчанов, главное, чтобы предприятие было обеспечено заказами. Тогда оно не будет простаивать, а значит, хватит средств на оплату аренды, заработную плату сотрудникам, покупку сырья. Ведь любой бизнес – как настоящие американские горки, в котором всё зависит от контрактов. Иногда заказов много. Но бывает, когда их нет. Поэтому необходимо равномерно распределять затраты.

– Да, бывает, что и мы демпингуем: подписываем заведомо невыгодный контракт, который покрывает только себестоимость продукции, – продолжает Иван Матчанов. – Зато точно знаем, что следующие поставки заключим на выгодных условиях и компенсируем потери. Сейчас предприятие успешно осваивает и зарубежные рынки сбыта. Недавно отправили заказ в Грузию. Его принимали министры здравоохранения и обороны этой страны. Сейчас ведем переговоры о дальнейших поставках. Налажены отношения с Белоруссией, там от нас работают представители по дилерскому договору. Заключили контракт

с представительством Красного Креста соседнего государства на изготовление двух больших палаток по 60 кв.м. Намерены наладить сотрудничество с ЕврАзЭС. Сейчас нащупываем почву.

Безусловно, как отмечают специалисты, экономическая целесообразность любой затеи зависит от потребностей рынка. Есть спрос – хорошо, нет – плохо.

– Пик наших заказов пришелся на тот период, когда были зарегистрированы паводки в Сочи, – отмечает предприниматель. – Профильным структурам и ведомствам необходимы были мобильные госпитали. Много заказов поступает из Москвы, из Подмосковья. Нашу продукцию берут на проведение Крещенских купаний и ярмарок. В месяц на предприятии могут выпускать до пяти больших палаток.

Правда, плавающий обменный курс держит в тонусе предпринимателей, которые работают по экспортно-импортным операциям. Бизнесмены говорят о валютных рисках и подчеркивают, что необходима относительная стабильность рубля. С одной стороны, дорогой по отношению к рублю доллар увеличивает себестоимость импортной продукции, из-за этого выигрывает местное конкурирующее производство. Таким образом, перепады курсов валют приводят к возможности существенно снизить цены на произведенные в стране товары. С другой стороны, мы плотно сидим на игле импортных комплектующих, которые из-за слабости рубля будут дорожать, что подстегнет очередной виток инфляции.

Бизнес не рулетка

– Правильнее закупаться оптом и впрок, – говорит Иван Матчанов. – Материалы, а это – газодержащая и морозостойкая тентовая ткань, из которой мы делаем каркас, в основном китайского производства. Соответственно, их цена напрямую зависит от колебаний на валютном рынке. Что делают большие корпорации? Зная, что рынок постоянно находится в движении, они заранее контейнерами закупают сырье. Это предусмотрительно. Так сделали и мы. Недавно обратились в Фонд поддержки предпринимательства Всеволожского района за микрозаймом. Получили льготный кредит в размере 500 тысяч рублей. На эти деньги купили материалы. Благо, что успели до нынешнего взлета доллара. Сейчас ждем, когда рубль укрепится, а доллар подешевеет. Вдруг повезет? Это нивелирует колебания. Тогда опять закупимся.

Главная фишка предприятия – высокое качество продукции и доступные цены.

– Эти два понятия в бизнесе связаны между собой, как Дед Мороз и Снегурочка, – подчеркивает предприниматель. – Их трудно представить друг без друга. Это тандем, или пара. Сейчас готовимся к расширению. Заказали станок сварки горячим воздухом из Китая за 900 тысяч рублей. Цена выгодная, правда, ждать придется три-четыре месяца. При запуске предприятия приобрели аналогичный агрегат с небольшим пробегом за ту же стоимость. Торопились, не могли ждать несколько месяцев, пока доставят оборудование.

По словам Ивана Матчанова, в бизнесе нужно заниматься тем, что нравится. Только тогда даже самая неказистая затея будет обречена на успех. Главное – проанализировать рынки сбыта продукции.

– Пусть в самом начале пути своё дело не приносит большого дохода, – считает бизнесмен. – Ведь успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма. Но если тебе, так сказать, «кайфово» от самой идеи, то она рано или поздно принесёт плоды. А еще начинающим предпринимателям я бы посоветовал не сильно рисковать, а если и рисковать, то осознанно. Бизнес – это не рулетка, где всё зависит от азарта игрока. Правила здесь совсем другие. Поэтому для организации любого производства нужна четкая экономическая модель, просчитанная и продуманная до мельчайших деталей. Только благодаря грамотному плану действий можно избежать неприятных сюрпризов.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото предоставлено предприятием