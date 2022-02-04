Младшеклассники Ленобласти уйдут на каникулы, а старшеклассники – на дистант

На внеочередные каникулы ученики 1–4 классов школ Ленинградской области уйдут с 14 по 23 февраля. Для учащихся 5–11 классов в этот период будет организовано дистанционное обучение, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Мы скорректировали изначально запланированные даты каникул по рекомендации Роспотребнадзора. Это связано с эпидемиологическим порогом, который у нас не превышен», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

При этом он подчеркнул, что если в школе превышен порог заболеваемости, то по согласованию с Роспотребнадзором школа может уйти на каникулы раньше.

В документе также содержится пункт по обеспечению детей, питающихся в школе бесплатно, продуктовыми наборами. Примерный состав набора в настоящий момент устанавливается и согласовывается с Роспотребнадзором.

В администрации муниципальных образований и школ региона уже направлены рекомендации по организации учебного процесса на данный период.