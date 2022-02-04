Как верный пёс Трезорка в блокаду хозяев спас

Театральная постановка про блокадного пса Трезорку, который в самую голодную зиму 1941–1942 годов спас от смерти несколько семей с детьми, была показана на сцене актового зала СОШ № 3 города Всеволожска в памятные дни прорыва и полного снятия блокады.

Эту удивительную историю для учащихся третьих классов школы показали на сцене тоже дети, участники Театральной студии «Люди и куклы» Всеволожского Дворца творчества. Спектакль получился трогательным и достоверным, сотканным из блокадных историй разных семей, рассказанных детьми.

Но главным героем спектакля, своеобразным связующим звеном, стал «пёс с большими умными глазами, помесь «двортерьера с гончей», – строители, сносившие старые дома в районе Парголово, увидели портрет этого пса на небольшом обелиске, стоявшем неподалеку от одного из домов, подлежавших сносу. Подпись под портретом гласила: «Дорогому другу Трезору (1939–1945) от спасенных им хозяев». Было понятно, что памятник как-то связан с событиями блокады, и сносить его не стали, а через паспортный стол начали искать бывших жильцов дома.

Через неделю во двор пришел седой мужчина и бережно снял фотографию собаки с обелиска. Сказал обступившим его строителям: «Это наш Трезорка! Он спас нас и наших детей от голода. Я его фотографию повешу в новой квартире».

Мужчина рассказал трогательную историю о Трезорке, общем любимце дома, в котором проживало несколько семей. В каждой семье были дети, и когда настали страшные голодные дни блокады и кончились все запасы продуктов, смышленый пес нашел возможность прокормить не только себя, но и все четыре семьи. В соседних полях, где оставались какие-то остатки от уже убранных овощей: капустные листья, корешки морковки, свеклы, – расплодились зайцы. И Трезор, гончий пес, поймав очередного зайца, не расправлялся с ним на месте, а приносил его людям. Женщины варили из зайчатины суп для всех семей, шили теплые рукавицы из заячьих шкурок, рукавицы меняли на другие продукты – так и продержались. Редкий день Трезор возвращался с охоты без добычи. За всю блокаду никто из жителей дома не погиб от голода благодаря Трезору. А Трезор погиб – подорвался в 45-м на мине, которых достаточно было на опустевших полях. Раненый приполз к родному дому. Умирать. Был похоронен как герой.

Рассказ про Трезорку, спасителя ленинградцев, обнародовал несколько лет назад историк, писатель Александр Смирнов. Небольшой рассказик облетел все соцсети, получил чрезвычайную популярность, став, по сути дела, народным эпосом. Появились даже плагиаторы, пытавшиеся присвоить себе авторство.

– Но когда ко мне пришел настоящий автор, Александр Смирнов, с идеей поставить спектакль по этому рассказу, – делился с нами после премьеры своими воспоминаниями директор Дворца детского (юношеского) творчества Александр Моржинский, – мы с радостью взялись за воплощение этой идеи на сцене. Все участники – взрослые и дети – каждый вносил свою лепту в сценарий, в декорации. И когда шел спектакль, я наблюдал за реакцией детей в зале, – они смотрели буквально завороженные, потому что эти блокадные истории были рассказаны тоже детьми, и это было просто какое-то волшебство.

Одноименный рассказ А. Смирнова воплотил на сцене небольшой, но дружный коллектив взрослых: художник Е. Кудрявцева, хореограф А. Шпилевой, костюмер И. Сафонова и, конечно, режиссер и руководитель театральной студии «Люди и куклы» Д. Могильниченко. И вот что нам рассказала Диана Юрьевна о том, как шла работа над спектаклем:

– Этот спектакль стал нашим общим и очень важным для каждого делом. У меня в семье – бабушки, дедушки, мамы, папы – все были в блокаде. И поэтому истории, рассказанные со сцены, невыдуманные, они про нас, про наши семьи. И дети расспрашивали своих родных о блокаде, приходили и рассказывали в студии, а мы выбирали, что будет звучать со сцены. Точно так же мы готовили и декорации. Специально заглянули в архивы, посмотрели на эти довоенные старые дома в Парголово, и поэтому макет деревянного дома на сцене – он оттуда, из блокады, как и пёс Трезорка, как и все остальное, включая старые подшитые валенки, шали, варежки, в которых ребята выходят на сцену, – все приносилось из дома, все подлинное.

Елизавета Кудрявцева, художник спектакля, изготовшая макет блокадного дома, совсем недавно пришла работать в детский Дом творчества. Это вторая работа выпускницы Высшей школы народных искусств. Она утверждает:

– Это очень важная, если не главная, моя работа на сегодняшний день. Было очень интересно, и прежде всего потому, что это было совместное творчество с детьми. Они буквально фонтанировали идеями, приносили эскизы для будущего спектакля, и мы вместе выбирали наиболее интересные.

Юные артисты Глеб Антонов, Беатриса Крылова, Светлана Львовская, Дарья Гаджимурадова и Есения Воронина – ученики этой же, третьей школы и участники Театральной студии «Люди и куклы». Для троих из них это был первый выход на сцену. И девочки честно признались, что очень волновались перед премьерой, тем более что рассказывали они со сцены про своих родных.

Про 83-летнего дедушку Женю. В годы войны трехлетний мальчик остался один дома. Когда взрывной волной выбило все окна, малыш догадался залезть в шкаф и укрыться всем теплым, что нашел в шкафу. Дело-то было зимой! Остался жив благодаря своей находчивости. Про дедушкин тулуп, в котором в самые голодные дни нашелся настоящий пряник – засохший, но съедобный. Про бабушку Прасковью, в войну работавшую на самой настоящей угольной шахте, где ее засыпало углем из вагонеток, но она стучала и стучала по рельсам, пока не откопали…

– Понятно, что мы дополнили рассказ воспоминаниями блокадников, – подвела итог Диана Могильниченко, – потому что это наши истории: семьи, войны, блокады. И надо было выстроить драматургию спектакля по-новому. И вы знаете, мы решили продолжить работу дальше: возможно, к 9 Мая мы сделаем новый спектакль, где эти семейные истории войны и блокады будут объединены в композицию уже со стихами и музыкой. А толчком к его созданию, своеобразным прологом стала эта удивительная история о блокадном Трезорке.

И, конечно, по большому счету это история о любви и верности, о милосердии и преданности. И о том, что даже в самые страшные, бесчеловечные времена у человека всегда есть возможность остаться человеком. И даже такой зверь, как собака, способен на великое самопожертвование – во имя любви и дружбы.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

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