Дед Мороз из Бугров

Василий Бугров из Всеволожского района стал победителем конкурса «Волонтер – Дед Мороз года». Он попробовал себя в роли сказочного волшебника и собрал подарки для воспитанников домов-интернатов Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также Республики Карелия. Благодаря ему подарки получили около 700 детей.

Василий живёт в Бугровском поселении. Трудится в компании «Сигурд-ИТ», которая занимается разработкой голосовых роботов-операторов. Волонтёрство для него стало призванием и отдушиной. Он состоит в Ленинградском отделении организации «Боевое братство», направленной на поддержку ветеранов боевых действий. Там Василий отвечает за развитие добровольчества, благотворительности и донорства. Принимал активное участие в акции «МыВместе», за что был награждён медалью Президента РФ.

Однако делает добро он далеко не ради наград и признания. Этого требует его душа. Ведь так хочется подарить детям частичку волшебства. Особенно в канун Нового года. Так получилось, что в роли Деда Мороза он выступает уже не в первый раз. Накануне праздника Василий традиционно объединяется со своими друзьями, большинство из которых – активисты различных общественных организаций. Общими усилиями они собирают подарки для детей, оставшихся без попечения родителей, а также организуют различные мероприятия. В этом году всё это совпало с проведением конкурса «Волонтер – Дед Мороз года», который организовала Ассоциация волонтерских центров. По его результатам Василий попал в первую тройку самых активных Дедов Морозов России.

Подарки он собирал с помощью социальных сетей. Сначала связывался с заведующими домов-интернатов, узнавал о том, чего не хватает ребятам, а затем публиковал список всего необходимого в сети. Желающие поучаствовать в акции могли либо сделать перевод, либо приобрести канцелярию, средства гигиены, одежду и обувь, а затем передать их организаторам. Большинство детей мечтали получить в подарок сладости, мягкие игрушки, игрушки-антистресс, а также смартфоны и самокаты. Некоторые из них просили у доброго волшебника хорошие оценки, крепкое здоровье и мир в душе.

За время проведения акции волонтёры успели побывать не только в домах-интернатах, но и в клинике «НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой». Для детей, оказавшихся здесь, праздник был омрачён тяжёлой болезнью. Поэтому добровольцам захотелось добавить их жизни хоть немного ярких красок. Волонтёры постарались их развеселить: водили хоровод вместе с ребятами, порадовали их праздничным салютом и, конечно, вручили подарки. В этом году здесь собралось более 100 Дедов Морозов и Снегурочек, а всё это для того, чтобы вместе выстроиться в цифры наступившего года. Ребят флешмоб очень впечатлил – они наблюдали за ним из окна и светили фонариками в знак благодарности. По мнению Василия, добиться выздоровления может помочь не только медицинская помощь, но и психологическая поддержка вместе с положительными эмоциями.

В прошлом году он успел поучаствовать ещё в нескольких подобных акциях. Активисты отвозили одежду и канцелярию в дома-интернаты, проводили для них спортивные мероприятия и чаепития, посещали творческие вечера, организованные воспитанниками. В конце мая удалось организовать масштабный футбольный турнир, на котором собрались 300 ребят из разных детских домов Северо-Западного региона.

Одна из задач Василия – составить список всего необходимого и приобрести это. Например, перед поездкой в Новгородские детские дома он вместе с родными закупил более 100 наборов косметических принадлежностей, а также различную канцелярию и бытовую химию. А ребята из Толмачевского детского дома и вовсе получили в подарок бутсы. Дело в том, что активисты пригласили их поучаствовать в футбольном турнире, но необходимой обуви у них не оказалось. Поэтому было решено купить её и презентовать подросткам. Друзья и знакомые Василия периодически финансово поддерживают такие акции. Бывает, что недостающие денежные средства он вносит сам. Однако волонтёр считает, что один никогда бы не справился. Он очень рад, что вокруг него множество отзывчивых людей, всегда готовых прийти на помощь.

Кстати, помогает он не только детям, но и пожилым людям. В прошлом году участвовал в организации праздника ко Дню пожилого человека в одном из домов престарелых: продумал концертную программу, пригласил артистов, координировал работу волонтёров. Другие активисты отвечали за доставку выпечки и организацию чаепития. Общими усилиями удалось организовать прекрасный праздник.

За плечами у Василия участие в экологических акциях, волонтёрских слётах, спортивных мероприятиях и благотворительных сборах. Он организовывал акции, направленные на развитие донорства костного мозга, помогал пожилым освоить азы компьютерной грамотности, развозил цветы и подарки ветеранам в канун Дня Победы, совместно с отделом по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям координировал патриотические акции в разных поселениях. Одним словом, за минувший год было сделано многое. А впереди ещё один год, в котором ждёт не меньше событий. Одно Василий знает точно – у настоящего Деда Мороза много помощников, он действует не в одиночку, а в составе дружной команды.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото из личного архива Василия Бугрова