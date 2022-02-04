Во Всеволожском агропромышленном техникуме стартовал конкурс «Истории на полотне»

До 18 февраля любой желающий может принять участие в конкурсе «Истории на полотне». Организаторами проекта выступают Всеволожский агропромышленный техникум и крупнейшая EVENT площадка Санкт-Петербурга – InterActive.

Данный проект позволит каждому почувствовать себя художником, работающим в виртуальной реальности.

Для участия в конкурсе необходимо прислать свои семейные истории, связанные с Великой Отечественной войной, на почту katerina.pavlova.96@mail.ru . На основе этих историй художница из InterActive создаст в VR с добавлением анимации памятную выставку, где каждый сможет попасть внутрь картины и прочувствовать события тех дней.

Несколько участников с самой интересной историей получат подарок от компании — «Мастер-класс по рисованию в виртуальной реальности» и, конечно же, возможность посетить саму выставку.