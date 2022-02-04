Больше сотни подростков Ленобласти привились вакциной «Спутник М»

В конце января в Ленинградской области началась вакцинация подростков от коронавируса. По данным областного комитета по здравоохранению, по состоянию на 3 февраля прививку от ковид сделали 137 жителей региона от 12 до 17 лет.

На данный момент в области действует 22 пункта вакцинации для детей, в том числе и во Всеволожской клинической межрайонной больнице. Прививка носит добровольный характер – до 15 лет решение о вакцинации принимают родители, а начиная с 15-летнего возраста подросток может решать самостоятельно.

Отметим, что 4 февраля Оперативный штаб Ленобласти сообщил о 1703 новых случаях заболевания коронавирусом, из них 584 во Всеволожском районе.