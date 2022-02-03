Каменный лоцман

А вы знаете, что Осиновецкий маяк – одна из главных достопримечательностей Всеволожского района – входит в десятку самых высоких «традиционных» маяков мира? В официальном списке он занимает девятую строчку. Кстати, возглавляет список Стороженский маяк, находящийся на юго-востоке Ладожского озера, в деревне Сторожно Волховского района.

Маяк работает только в период навигации, то есть с апреля по ноябрь. Его высота составляет 70 метров, а лампы расположены на отметке 74 метра над уровнем Ладожского озера. Лестница внутри башни состоит из 366 ступеней.

Световая характеристика Осиновецкого маяка – это вспышки с интервалом в 4 секунды зеленого, красного и белого цвета в зависимости от направления. Мощность установленной на нем лампы составляет 500 ватт, ее свет виден на расстоянии более 40 километров – а это 22 морские мили. С наступлением темноты маяк зажигается автоматически, и также гаснет с первыми лучами утреннего света.

Строительство Осиновецкого маяка началось в 1905 году, однако вскоре возведение важного стратегического объекта было приостановлено. Причина банальна – подрядчик, выигравший, как теперь сказали бы, тендер, оказался недобросовестным. Получив аванс, он объявил себя банкротом и растворился вместе с деньгами где-то в гостеприимной Европе. Желающих завершить такой сложный и ответственный проект искали долго, да так и не нашли.

Но маяк на Ладожском озере был совершенно необходим – из-за сложного рельефа береговой линии и опасных прибрежных рифов тысячи, а может, и десятки тысяч кораблей, рыбачьих баркасов, лодок и катеров нашли последнее пристанище в прозрачной глубине «моря» – так называют Ладогу местные. Огромное количество островов и узкие лабиринты проливов между ними также немало способствовали тому, что суда тонули здесь с удручающим постоянством. Ко всему прилагается непредсказуемый и свирепый нрав Ладоги, ветра и штормы.

Так что пришлось Управлению внутренними водными путями Российской Империи возобновить строительство уже собственными силами и исходя из возможностей скромного бюджета. Лишь через пять лет, в 1910 году (а по некоторым данным,

1911-м) Осиновецкий маяк начал функционировать.

Несмотря на все современные навигационные средства – спутники, GPS, ГЛОНАСС и прочее, маяки нужны и сегодня, они выполняют функцию резервного дублирования. Например, если на судне выйдет из строя электрика – а это случается, – то оно как бы ослепнет, потеряет ориентацию. А с помощью маяка моряки всегда могут определить свое местоположение. Ну а для рыбаков это вообще путеводная звезда.

Героической страницей в жизни Осиновецкого маяка стали годы Великой Отечественной войны. Еще до строительства ледовой трассы сюда, к его подножию, причалили суда Ладожской военной флотилии – первый караван доставил 800 тонн муки для дальнейшей отправки в осажденный Ленинград. Событие произошло 12 сентября 1941 года. Эти же суда переправили на восточный берег Ладоги первых эвакуированных ленинградцев. К слову, за оставшиеся до конца навигации три месяца по водам Ладожского озера было доставлено 60 тонн различных продуктов и вывезено не менее 40 тысяч горожан. Всего же было эвакуировано более пятисот тысяч человек. И во все эти страшные блокадные ночи путь кораблям указывал Осиновецкий маяк – яркий символ Дороги жизни и подвига защитников Ленинграда.

Наверное, больше всех об Осиновецком маяке знает научный сотрудник музея «Дорога жизни» Лариса Копова, чья судьба затейливо переплелась с историей этих мест. Дело в том, что ее отец – Шакирдян Мубаракдянович Сулейманов, по паспорту русский и всю жизнь проживший с именем Юрий, родился – вы не поверите – внутри маяка, во время бомбежки, в блокадном 1942 году.

Это сейчас поселок Ладожское Озеро, который местные по привычке называют Осиновец, представляет собой тихое дачное место, а в годы войны здесь находились тысячи людей – военные, водители, рабочие-ремонтники, снабженцы, железнодорожники, медики… Родители Юрия-Шакирдяна работали в окрестностях Дороги жизни. Мать Зинаида трудилась в медицинской палатке, а отец, татарин из Казани Мубаракдян – ремонтником на железнодорожых путях.

Вот как сама Лариса Копова рассказывает о появлении на свет своего отца:

«30 мая 1942-го. Очередная бомбежка. Зина поняла, что не успевает в укрытие, что единственное спасение – маяк (в него немцы не целились, рассчитывая, прорвав оборону, использовать для себя). Она и другие следом кинулись к нему, быстро взобрались по ступеням. Разрывы следовали за разрывами: огромная конструкция закачалась. Страх. Рядом с Зиной стояла соседка, успокаивала, сжала рукой Зинино плечо. Кстати, у новорожденного сына потом с удивлением увидели на плече огромную родинку – как человеческую пятерню. Какие чувства жили в Зине, как ощущала она всем своим худеньким телом качания маятника жизни-смерти, как это передалось малышу, остается только догадываться. И Зиночка осознает: начались роды, преждевременные, на восьмом месяце. Зиночку по лестнице, передавая из рук в руки, спускают вниз, огораживают кусочек пространства, и Зиночка рожает сына. Но и на этом ужасы дня не закончились. После бомбежки Зиночку с новорожденным отправляют в госпиталь в близлежащей Борисовой Гриве. Только зашла она в больничный барак – снова налет. И все видят: нашего летчика подбивают и самолет падает – как раз сюда. Все – врассыпную. У Зины нет сил, и она, схватив в охапку ребенка, прячется под металлический медицинский стол.

А самолет рухнул недалеко от барака, от удара снесло крышу, выбило двери. Когда из обгоревшего самолета вынули тело летчика, то нашли документы. Его звали Юрий. И бабушка до конца жизни свято верила, что тот Юрий спас ей и ребенку жизнь, уведя самолет в сторону. Когда родственники мужа Зины стали настаивать, чтобы сына назвали татарским именем, Зина согласилась, но добавила, что ребенок для нее будет Юрием. Так появился Юрий-Шакирдян».

Осиновецкий маяк закрыт для посещения туристов, так как является стратегическим объектов и формально находится в ведении Министерства обороны. Территория вокруг него обнесена забором возле которого летом можно увидеть многочисленные следы подкопов – любопытные граждане постоянно пытаются несанкционированно проникнуть в «запретку». Итак, для справки – С 1987 по 2010 год на Осиновецком маяке работал самый старый маячник России – Сергей Шулятьев. Сменил его на этом посту Олег Карепанов.

И в завершение – в Российской Федерации насчитывается порядка 350 действующих маяков. Самый древний из них, Талбухинский (или Талбухин), находится на острове Котлин, близ Кронштадта. В 2019 году «дедушке» всех каменных лоцманов страны стукнуло 300 лет.

Светлана Завадская

В статье использованы материалы из открытых источников

Фото Антона Крупнова из архива «В.в.»