Волонтеры отряда «Товарищ» помогают жителям Всеволожского района

В конце января в восьмой раз стартовала Молодёжная патриотическая акция «Невский десант». Более 500 бойцов из 20 студенческих отрядов Санкт-Петербурга и Ленобласти отправились на выезды в населённые пункты и муниципальные районы для помощи людям.

Вплоть до дня окончания акции 13 февраля студенты будут обмениваться опытом, выполнять хозяйственные, отделочные, реставрационные, облагораживающие и уборочные работы, а также участвовать в культурных и спортивных мероприятиях.

На выезд во Всеволожский район 30 января отправился отряд «Товарищ» и сразу же приступил к активной работе. Ребята оказали весомую помощь Сертоловской больнице – помогли расчистить территорию от снега и убрать медкабинеты, подключились к дежурному обзвону больных. Также ребята успели провести уроки по теме «Экология» в двух школах и сдали 6 кг пластика в пункт «Крышечки доброТЫ».

Отметим, что на территории Всеволожского района отряд «Товарищ» упорно трудится с 2018 года. Отряд будет вести работу в течение недели и 6 февраля вернётся домой.

Ангелина МЕЛЬНИКОВА

Ярослав ДУРКИН

Фото МПА «Невский десант»