В Ленобласти ограничили работу детских кружков

Правительство Ленинградской области приняло решение перевести работу дополнительных образовательных программ в дистанционный формат. Так, ребята не смогут очно посещать кружки до 20 февраля. Кроме того, на этот же период вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий для детей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, решение принято из-за сложной эпидемиологической ситуации и высокого риска заражения детей омикрон-штаммом. Также, с 1 февраля детей и подростков до 18 лет не пустят в музеи, театры, кинотеатры, цирки шапито, фитнес-клубы, бассейны и в объекты развлечения и досуга. Исключения предоставляются для организованных групп, в которых все дети – из одного класса, а также если ребенок идет вместе с семьей.

Кроме того, до 20 февраля спортивные мероприятия могут проходить только на открытом воздухе, при этом в «красной» ограничительной зоне численность участников не может превышать 500 человек.