Цены на недвижимость во Всеволожском районе продолжают расти

В течение последних двух лет цены на недвижимость в Ленинградской области взлетели, даже несмотря на то, что регион лидирует по темпам ввода в эксплуатацию жилья. Квартиры приобретают жители соседних субъектов, в основном – Санкт-Петербурга.

– Только в прошлом году было введено 3,5 млн квадратных метров жилья, – отрапортовал на совещании Минстроя зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский. – Это почти на 50% больше по сравнению с 2020-м. Застройщики начинают работать по-новому: с использованием эскроу-счетов. По итогам года, число таких стройкомпаний увеличилось на 65%.

Как отмечают эксперты, одержимость квартирным вопросом достигла пика во Всеволожском, Ломоносовском и Гатчинском районах. В частности, это касается Кудрово, Мурино и Парнаса. В ценовом рейтинге жилье здесь лидирует с большим отрывом: более 150 тысяч за «квадрат», тогда как еще в апреле 2020-го эта цифра составляла примерно 105 тысяч. Среди «лузеров» удаленные районы. Недвижимость подешевела в Киришском, Волховском, Подпорожском и Сланцевском районах. В среднем цена за квадрат по всему региону выросла на 37% и превысила 130 тысяч рублей.

При этом бытует мнение, что все заинтересованные стороны работают на повышение цен. Просто им так выгодно…

– Никакого сговора тут нет, – утверждает директор одного из агентств недвижимости Светлана Белова. – Просто рынок элементарно реагирует на законы экономики. Большое влияние оказывают ставки по ипотечному кредитованию. Некоторое время проценты были низкими, это, соответственно, привело к росту цен на недвижимость. Вот и сложилась такая ситуация. Даже те, кто решил свой квартирный вопрос еще год назад и взял кредит у банка под 7,7% годовых, сегодня в победителях. За два года цена квартиры выросла вдвое. Конечно, сейчас условия банков изменились. Процентная ставка подросла. Из-за этого наблюдается некоторый спад на вторичное жилье и новостройки. Тенденцию спроса пока сохраняют дома. Все больше людей хотят приобрести загородную недвижимость.

Как отмечает собеседница, год назад продавец через их фирму выставил на продажу типовую квартиру из старого фонда (обычная «хрущевка») на улице Вокка во Всеволожске за 4 миллиона рублей. Обыкновенная «двушка». Ничего особенного. Но уже сейчас стоимость посредственного жилья подскочила на 40–50%. Квартиру можно продать за 5,5 млн рублей. Это колоссальная цифра!

– Что касается прогнозов, то всё зависит от ставок по ипотеке, – продолжает Светлана Белова. – А вот доступные ставки подстегнут новый рост. Увеличению цен способствуют также стоимость материалов и отсутствие рабочих рук. Возьмем, например, строительство домов. Если полтора года назад можно было возвести пентхаус за миллион, то сейчас его цена 2,5 млн. Но все равно спрос на жильё не останавливается. Даже сейчас. И если раньше зимой земельные участки не пользовались большой популярностью, то сейчас наблюдается повышенный интерес к ним. Такая вот сезонная аномалия.

– Прежний план приобрести жильё превратился в несбыточную мечту, – делится своими планами бывшая жительница Всеволожска Наталья. – Два года назад продала однокомнатную квартиру. Купить новое жилье не успела. Сейчас нашла временное пристанище у знакомых. Спальня – матрас на холодном полу, лежа на котором по ночам, думаю об одном и том же: где взять недостающие деньги, чтобы приобрести доступные четыре стены? Похоже, так и останусь без крыши над головой…

Конечно, в такой ситуации рынок жилья словно казино, где можно сорвать большой куш, но это удается далеко не всем. Бытует мнение, что некоторые риэлторские компании взяли кредит в банке, выкупили всю недвижимость и теперь диктуют цены. Пользуются ситуацией. А ситуация подвернулась как нельзя кстати. Рост доллара, увеличение материнского капитала и льготная ипотека подогревают деловую активность и создают благодатную ниву для спекуляций. Так что не исключено, что когда-нибудь люди скажут: «И как это мы не поняли, что вначале на рынке был искусственный ажиотаж?».

Однако агентства недвижимости с этой точкой зрения не согласны. На риелторском рынке не так много крупных игроков, которые могли бы приобрести большое количество квадратных метров и теперь выставить их на продажу. При этом продавцы еще больше нагнетают обстановку, утверждая, что цена за квадратный метр жилья в нынешнем году будет расти. Положение дел на рынке недвижимости благоприятствует.

– Это фантастика! – отмечает Светлана Белова. – Разве риелторы похожи на подпольных миллионеров? Наша основная задача – становление адекватной цены на рынке недвижимости для того, чтобы объект был быстро реализован.

– Ипотека, курс доллара и просто массовое вложение лишних денег в недвижимость и спровоцировали нынешний рост цен, – говорит директор другого агентства недвижимости Андрей Игнатьев. – Существует и мировая тенденция повышения цен на дома, квартиры, дачи. Это ликвидное вложение. Из-за материальных трудностей некоторые расстаются со своей недвижимостью, переезжая в жилье попроще: полученная при продаже-покупке разница позволяет как-то пережить тяжелые времена.

Итак, по прогнозам риелторов, при нынешнем спросе на жильё риск обрушения рынка невелик. Продавцы то и дело говорят, что деньги лучше заставлять работать. Следовательно – вкладывать нужно в квадратные метры. Но талант вертеть деньгами дан далеко не всем. Большинству просто сохранить кровное, не дать инфляции съесть его – и то хорошо.

Ирэн СААКЯН

Какое жилье сегодня востребовано?

Самый ходовой товар – 1-комнатные квартиры. Спрос на них будет расти. Этот феномен объясняется просто: многие владельцы двух- и трехкомнатных перебираются в малогабаритки. Ну а трехкомнатные квартиры уступают в цене. И еще: однокомнатные проще продать, легче сдать, дешевле содержать.

Далее в рейтинге популярности 2-, затем 3-комнатные квартиры, 4- и 5-комнатные традиционно пользуются низким спросом.

Однокомнатная квартира во Всеволожском районе в среднем обойдется в 5 млн. руб., двухкомнатная в 7,2 млн руб., «трешка» – в 8,2 млн руб.