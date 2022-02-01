В пос. им. Морозова прошел фестиваль боевых искусств

В Физкультурно-оздоровительном комплексе пос. им. Морозова 29–30 января прошел IV Фестиваль боевых искусств, посвященный Дню воинской славы России. В рамках фестиваля также состоялись чемпионат и первенство Всеволожского района по восточному боевому единоборству, организаторами которых выступили Федерация кобудо Ленинградской области и отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района.

Более 300 спортсменов из Выборгского, Тосненского, Тихвинского, Всеволожского, Ломоносовского районов, а также спортсмены из Санкт-Петербурга и Калининграда показывали своё мастерство на татами.

Первое место в командном зачёте занял Клуб боевых искусств «САТОРИ» (г. Всеволожск), выставивший 84 спортсменов. Хочется отметить результат воспитанника клуба Козлова Савелия, который выступил в трёх видах соревнований и завоевал две золотые медали и одну серебряную.

Каждому спортсмену перед началом соревнований был вручен красочно изданный буклет, в котором тезисно изложены основные события блокады Ленинграда. Организаторы фестиваля традиционно сделали упор на патриотическое воспитание молодёжи, а это не менее важно, чем достижение спортивных результатов.

Соревнования были организованы на высоком уровне и прошли с соблюдением всех необходимых профилактических мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области. Значительную роль в координации, подготовке и проведении соревнований сыграла начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района Екатерина Ларионова.

Дополнительно для вовлечения молодёжи в массовый спорт были проведены турниры не только по официальным категориям восточного боевого единоборства, дисциплины кобудо, но и турниры по правилам карате-джитсу и борьбе в ограниченном пространстве.

Владимир Шемшученко