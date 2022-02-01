В Мурино и Кудрово планируют оборудовать временные медпункты

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел временные помещения, предлагаемые для развертывания дополнительных точек медицинской помощи в Мурино, и обсудил возможность их запуска в ближайшее время.

Временный пункт медицинской помощи в Мурино планируют оборудовать в помещении бизнес-центра на улице Парковой, а в Кудрово – в бывшем офисном помещении строительной компании на улице Центральной. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в данных медточках будет вестись прием жителей с симптомами ОРВИ и коронавируса, а также проведение тестов.

Кроме того, перераспределить нагрузку на врачей в густонаселенных городах района помогут мобильные амбулатории. На дежурство в Мурино и Кудрово дополнительно направят четыре автомобиля.