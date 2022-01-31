Электропоезду в Санкт-Петербурге присвоено имя героя из Сертолово Дмитрия Кожемякина

На территории Финляндской ремонтной площадки моторвагонного депо Санкт-Петербург Балтийский состоялась торжественная церемония, посвящённая присвоению электропоезду ЭТ2М – 101 имени Героя Российской Федерации гвардии лейтенанта Дмитрия Кожемякина.

Как сообщает издание «Петербургский рубеж», идея подобного увековечения памяти погибших защитников Отечества принадлежит Межрегиональной общественной организации «Союз офицеров запаса и в отставке Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

На вагон электропоезда нанесена крупная именная надпись, а внутри вагонов разместили планшеты с историческими справками и фотографиями, рассказывающими о подвиге Дмитрия Кожемякина.

Напомним, что 22-летний Дмитрий Кожемякин погиб в марте 2000 во время выполнения боевого задания на территории Северного Кавказа. Вместе с другими солдатами 6-й парашютно-десантной роты Дмитрий вступил в неравный бой со значительно превосходящими силами боевиков, проявив доблесть и отвагу. Звание Героя России Дмитрий получил посмертно.

В городе Сертолово, где живет семья Кожемякиных, в память о героическом земляке установлен монумент из гранита и бронзы. Также ежегодно проходит боксерский турнир памяти Дмитрия, посвященный в том числе всем защитникам Родины, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах.

Фото «Петербургский рубеж»