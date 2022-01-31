Депутату Агалатовского поселения вручили сертификат Книги рекордов России

Известный актер и народный артист РФ Иван Краско стал старейшим депутатом Совета депутатов сельского поселения в России.

В памятную дату, 27 января, делегация жителей Агалатовского сельского поселения побывала в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской. Рожденный в блокаду, находящийся в самом сердце Петербурга на Итальянской улице, этот театр имеет в своем репертуаре спектакль «Я вернулся в мой город…», в котором артисты признаются в любви к родному городу – песнями, стихами, прозой.

В спектакле участвовал житель блокадного Ленинграда, чье детство прошло в деревне Вартемяги Агалатовского поселения, Краско Иван Иванович. Народный артист России прочел стихотворение А.С. Пушкина «Медный всадник».

После спектакля заместитель председателя совета депутатов Агалатовского сельского поселения Михаил Ермолаев и помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области Наталья Куркина вручили Ивану Краско медаль и сертификат Книги рекордов России за наибольший возраст депутата совета депутатов сельского поселения в России.

Результат был зафиксирован 22 сентября 2021 года – 90 лет 11 месяцев 30 дней.