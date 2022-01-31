В Ленобласти ограничили оказание плановой медицинской помощи

В областном правительстве внесли очередные изменения в «антиковидное» постановление. На этот раз ограничения коснулись оказания плановой медицинской помощи– из-за резкого увеличения заболевания коронавирусом медиков первичного звена экстренно переводят на оказание неотложной медицинской помощи и осмотры больных на дому.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, плановая медицинская помощь в дневных стационарах прекращается, за исключением химиотерапии при онкозаболеваниях.

Также временно приостановлены профосмотры детей, за исключением малышей первого года жизни.

Поликлиники работают в режиме оказания неотложной помощи, а также по профилю «акушерство и гинекология».

Диспансерное наблюдение взрослых и детей продолжается только с применением телемедицинских технологий.