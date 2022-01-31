Во Всеволожском районе прошел зимний марафон «Дорога жизни»

В минувшее воскресенье, 30 января, сотни спортсменов встретились у мемориала «Разорванное кольцо», чтобы отдать дань памяти и уважения всем тем, кто воевал и жил на ленинградской земле в страшные годы блокады.

Международный легкоатлетический зимний марафон «Дорога жизни» успешно прошел в 53-й раз. Спортсмены из разных уголков страны и ближнего зарубежья вышли на дистанции в 1, 5 и 10 километров, а марафонцы пробежали 42 километра от мемориала «Разорванное кольцо» до памятника «Цветок жизни» во Всеволожске.

В этом году организаторам поступило рекордное количество заявок – почти пять тысяч человек захотели принять участие в марафоне. Впервые к взрослым спортсменам присоединились дети и подростки. Традиционно принял участие в забеге и Григорий Колгашкин – основатель марафона, чемпион мира по лёгкой атлетике среди ветеранов, тренер, житель блокадного Ленинграда.

Фото Антона Ляпина