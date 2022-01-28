Ученикам всеволожской православной гимназии рассказали о блокаде

Ученики епархиальной православной гимназии «Логос» встретились с вдовой известного художника Германа Самарина – Риммой Самариной, ныне живущей во Всеволожске. Долгие годы она как преподаватель русского языка и литературы сеяла «разумное, доброе, вечное» в средней школе посёлка им. Морозова.

Встречу, организованную преподавателями гимназии и Всеволожской детской библиотекой, открыл духовно окормляющий гимназию настоятель храма иерей

Дионисий (Бунцев). Он рассказал гимназистам о блокаде Ленинграда и благословил мероприятие, отметив его безусловную важность.

Римма Ивановна начала беседу издалека, рассказав детям о памятных датах нашей истории, когда были одержаны великие победы нашим народом: 1242 год (разгром на Чудском озере псов-рыцарей русскими воинами под предводительством Александра Невского), 1612 год (изгнание польских интервентов из Москвы), 1812 год (разгром наполеоновских полчищ), 1942 год (разгром фашистов под Сталинградом) и других, а потом перешла к теме героической обороны Ленинграда.

Она привезла из дома полотна кисти Германа Аркадьевича, на которых были изображены наиболее яркие и узнаваемые моменты блокады Ленинграда, а также рассказала о том, как и в каких условиях картины были созданы. Для создания большего впечатления детям были розданы маленькие кусочки «блокадного» чёрного хлеба, которые они тут же съели, стараясь не уронить ни крошки. Признаюсь, я давненько не видел, чтобы современные дети так ели чёрный хлеб и тянули руки за «добавкой».

Следует отметить, что учащиеся гимназии довольно много знали о блокаде Ленинграда, а один мальчик даже предложил свою трактовку этого страшного события, «расшифровав» это слово как «блок» (нечто запрещающее, страшное) и «ада» (расшифровки не требующее).

Учебный час пролетел незаметно. Дети обступили Римму Ивановну и всё спрашивали, спрашивали, спрашивали… Это было довольно волнительно и трогательно. Римма Ивановна пообещала прийти к ним ещё. И это важно, потому что такие встречи запоминаются надолго.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО