Урок мужества прошел у памятника «Героям Ладоги – Дороги жизни»

На берегу Ладожского озера, в музее «Дорога жизни» (филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого) состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие ветеранские организации, школьники, молодежь, а также военнослужащие войсковой части 28036, расположенной в Ваганово.

Урок мужества для участников мероприятия провел заведующий филиалом «Дорога жизни» В.С. Березняцкий. В своем выступлении Виктор Степанович подробно рассказал о неимоверных трудностях, которые испытывали ленинградцы в блокированном городе, о роли ледовой трассы в эвакуации жителей и в обеспечении Ленинграда продовольствием, остановился на уникальных экспонатах музея.

Завершился Урок мужества возложением гирлянды к памятнику «Героям Ладоги – Дороги жизни». В акции приняли участие жители деревни Лупполово Юкковского сельского поселения: Екатерина Оллыкайнен выступила с рассказом о своей бабушке-блокаднице. Песню военного времени исполнили Александра Родная, выпускница Всеволожского Дворца творчества, музыкант, певица, дирижёр, преподаватель, и Дмитрий Токарев – музыкант, композитор, актёр кукольного театра «Виноград».

Далее все участники акции прошли к часовне Памяти, у основания которой военнослужащие зажгли памятные свечи. Поминальную литию прочел настоятель храма Св. Варвары из пос. Рахья Олег Патрикеев.

Документальный фильм, посвященный Великой Победе Ленинграда, все желающие смогли посмотреть в конференц-зале музея. Для ветеранов была организована обзорная экскурсия.

Фото Антона Ляпина