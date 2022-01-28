Акция взаимопомощи «Мы Вместе» ищет волонтёров во Всеволожске

Акция взаимопомощи пожилым людям, маломобильным гражданам, а также медикам, сотрудникам социальных некоммерческих организаций и другим нуждающимся «Мы Вместе» непрерывно проводится с марта 2020 года. На базе ГБУ ЛО «Ресурсный добровольческий центр» ведёт свою работу региональный штаб акции и 18 муниципальных штабов в каждом муниципальном районе региона.

Волонтёры как с медицинским образованием, так и без него ежедневно работают в медицинских учреждениях, доставляют продукты и лекарства, оказывают помощь в вакцинации населения и предоставляют услуги автоперевозки. «Волонтёрами являются люди абсолютно разного возраста от 16 до 80 лет. Люди безбоязненно приходят на помощь к тем, кому она требуется. А значит, что в Ленинградской области живут потрясающие, отзывчивые люди, которые могут сплотиться в период самых сложных ситуаций» – говорит представитель регионального штаба акции #МыВместе в Ленинградской области Юлия Крупская.

Всеволожский район сейчас особенно нуждается в помощи добровольцев по направлениям автоволонтёрства, работы в колл-центрах, доставки лекарств заболевшим, а также термометрии и контроля единовременного пребывания большого количества людей в общественных местах. Стать волонтёром и помочь тем, кто в этом нуждается, можно, пройдя регистрацию на официальном сайте мывместе.рф. Всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты добровольцев обеспечит региональный штаб акции.

Отметим, что в 2021 в Ленобласти волонтёры отработали 4583 заявки. Конкретно во Всеволожском районе отработано около 600 заявок по доставке продуктов и лекарств, не считая помощи в медицинских организациях.

Ангелина Мельникова, Ярослав Дуркин