Мусороперерабатывающего комплекса в Дубровке не будет

В поселке Дубровка 27 января прошел митинг против предполагаемого строительства мусороперерабатывающего комплекса на территории карьера «Кола».

Сейчас в Ленинградской области отсутствуют планы размещения новых полигонов твёрдых бытовых отходов. Наоборот, в регионе поэтапно будут закрыты действующие свалки до конца 2023 года. Вместо них планируется строительство современных мусороперерабатывающих заводов с соблюдением всех необходимых требований Роспотребнадзора и Росприроднадзора России. При этом размер санитарно-защитных зон предлагается увеличить от норматива в три раза. В настоящее время рассматриваются различные варианты размещения, в том числе и нарушенные земли, отработанные карьеры.

Перед строительством любого объекта по обращению с отходами проходят все необходимые этапы экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе на соответствие природоохранному законодательству, а также общественное обсуждение.

Конкретные участки на данный момент не определены, они рассматриваются, как возможные. Если будет запланирован современный проект для обращения с отходами, то только в соответствии с природоохранным законодательством. Лучшая модель, которая практикуется в мире — интегрировать мусороперерабатывающую отрасль в энергетическую систему региона.

К сожалению, в газете «Всеволожские вести» в статье «Безотходное производство ликвидирует свалки» от 21 января в тексте: «Согласно планам областных чиновников отходы поедут в Ломоносовский, Выборгский и Всеволожский районы. В последнем современный комплекс по переработке планируют построить в поселке Дубровка. Речь идет о выработанном песчаном карьере площадью в 126 га со съездом на Мурманское шоссе» – была допущена фактическая ошибка.

Уточним. Место планируемого строительства мусороперерабатывающего комплекса отнесено автором статьи к поселку Дубровка. На самом деле, карьер, настоящее название которого «Кола», проходит вдоль Мурманского шоссе и не имеет отношения к Дубровскому городскому поселению. Сама местность вписывается во все законные нормативы и подходит для строительства завода, расстояние до ближайших населенных пунктов более двух километров.

Приносим извинения читателям газеты «Всеволожские вести» и администрации МО «Дубровское городское поселение».