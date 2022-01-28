Воспитателю из Нового Девяткино вручили профсоюзную награду

Торжественная церемония награждения победителей и призеров ежегодных традиционных конкурсов Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области прошла на минувшей неделе во Дворце труда, одном из красивейших памятников архитектуры Санкт-Петербурга.

Награды победителям вручил председатель ЛФП Владимир Дербин, отметив, что праздник нынче ценен вдвойне, так как ситуация с коронавирусом вносит свои коррективы, и очень многие профсоюзные мероприятия и акции были отменены в связи с пандемией.

Безусловными героями торжественной церемонии стали лучшие профессионалы Санкт­-Петербурга и Ленинградской области: аплодисментами зал встречал лучшего пекаря и лучшего почтальона, машиниста и водителя бульдозера, сборщика корпусов металлических судов и токаря, слесаря и инженера, учителя и врача. Победителями конкурса «Лучший по профессии» по итогам 2021 года стали 23 человека. Обязательное условие конкурса: номинанты не только являются мастерами своего дела, но и подают пример своей активной гражданской позицией, являются наставниками молодежи, активно участвуют в общественной жизни коллектива, само собой – в жизни профсоюзной организации.

Одна из победительниц конкурса профессионального мастерства Екатерина Степаненко (на снимке) – воспитатель детского сада, который, кстати, посещала и сама, будучи ребенком. Детский сад комбинированного типа № 59 деревни Новое Девяткино, как вы понимаете, архиважное учреждение дошкольного воспитания, в которые всегда очередь. Особенно в детский сад, где работают такие прекрасные специалисты, как Е.Н. Степаненко.

– Я не собиралась, честно говоря, всю жизнь работать воспитателем, – рассказывала нам победитель конкурса, – но обстоятельства сложились так, что после рождения третьего сына я поняла, что до того времени, как сыновья подрастут, мне надо и работать, и в то же время быть с ними. Значит, только ясли, детский сад. По основной профессии я социальный работник, это близко к воспитателю, но я окончила и курсы воспитателей, и училась все время, как говорится, на практике. И десять лет, как «задержалась» в этой профессии, и уже, конечно, никуда не уйду.

На вопрос, как становятся не просто воспитателем, а лучшим воспитателем Санкт-­Петербурга и Ленинградской области, Екатерина Николаевна ответила не задумываясь:

– Сказать, что надо любить в первую очередь детей – это такое общераспространенное мнение. Но это так. Но, на мой взгляд, еще обязательно надо быть открытой, готовой к переменам, надо, чтобы тебе интересно было с ними играть, уметь учиться и стараться слышать ребенка – и тогда он услышит тебя. А самое главное – сохранить в своей душе ребенка, и тогда останешься молодой.

Должна заметить, что все подтверждено на практике: посмотрите, как замечательно молодо выглядит мать троих почти взрослых сыновей. Старшему ведь уже шестнадцатый год, а Катя смотрится рядом с ним старшей сестрой. Вот что значит жить в согласии с собой и заниматься любимым делом. Это ведь главное.

Татьяна Трубачева

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