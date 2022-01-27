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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе почтили память жертв блокады Ленинграда

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В памятные дни, посвященные 79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялись торжественные мероприятия.

27 января, в День полного снятия блокады Ленинграда, Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Пискарёвское кладбище и возложил венки к монументу «Мать-Родина». В этот же день в Ленинградской области к подножию мемориалов благодарные потомки возложили живые цветы.

Так, во Всеволожске, на Румболовской горе у монумента памяти жителям блокадного Ленинграда, а также у памятника «Катюша» собирались ветераны и представители депутатского корпуса города, чтобы склонить головы и возложить памятные венки.

На берегу Ладоги у монумента «Разорванное кольцо» сотрудники Всеволожского Культурно-досугового центра «Южный» присоединились к всероссийской акции «Блокадный хлеб». Всем желающим был выдан небольшой кусочек хлеба весом 125 граммов – именно такой была минимальная норма выдачи хлеба в Ленинграде в самый трудный период блокады — зимой 1941–1942 годов. Здесь же участники акции могли получить символичные блокадные «хлебные карточки».

Отрадно, что рядом с убелёнными сединами ветеранами стояли студенты Всеволожского агропромышленного техникума, представители молодёжных организаций и школьники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Владимир Шемшученко
Фото Антона Ляпина

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