В Ленобласти обсудили стратегию борьбы с новым штаммом коронавируса

Основная часть заседания правительства Ленинградской области, прошедшего 27 января, была посвящена вопросу, как противостоять новой коронавирусной инфекции. Увы, пока ситуация сложная. Нынешняя болезнь распространяется в три раза быстрее, а еще она в семь раз заразнее. Нагрузка на систему здравоохранения просто запредельная. Поэтому в правительстве рассматривают ограничения в образовательной системе и бизнесе.

Но в самом начале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о кадровых перестановках, представив нового главу управления юстиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Феоктистова. Помимо этого, Александр Дрозденко сообщил, что в число членов правительства Ленобласти вошли вице-губернаторы Михаил Ильин и Анна Данилюк.

– Новый штамм шагает по Ленинградской области, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Волна омикрона накрыла нас, как цунами. Болезнь, хоть и переносится легко, но в плане темпов распространения бьет все рекорды. Достаточно одного чиха, чтобы подцепить заразу. Ежедневно число больных увеличивается на 10 процентов. В среднем в Ленинградской области ежедневно омикроном заболевает 912 человек. Это огромная цифра! Таких показателей у нас не было никогда. Тем, кто еще не сделал прививку, пришло время ее сделать. Теперь уж точно. Это позволит сбить накал. Чудес не бывает. Волшебной палочки тоже нет. Прививайтесь! Мы же не пещерные люди. Даже в ХVIII веке Екатерина Великая привилась от оспы. Как показывают исследования, только четверо из всех заболевших вакцинированы. Тем не менее в регионе вакцинировались более 57% жителей.

Как высказался губернатор, система здравоохранения «захлебывается» в больных. Нагрузка увеличилась, врачей не хватает.

– Надо сказать, что распространение заболевания – это еще и огромная нагрузка на бюджет, – подчеркнул Александр Юрьевич. – Мы намерены выделить средства из резервного фонда. Скажу, что средства на закупку препаратов на одного больного составляют около 12 тысяч рублей.

– Новый штамм заражает детей, – заявил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин. – Их число каждый день растет. По положение на 25 января заболело 483 ребенка, а 27 января уже 1387. Открыто детское отделение для больных ковидом в Тосно. Радует то, что дети переносят болезнь легко. Никто не подключен к аппарату ИВЛ. Кстати, в область уже поступила вакцина для детей, открыты 22 прививочных пункта. Да, у нас есть запасы лекарств, но они тают, как весенний снег. В регионе работает 137 пунктов вакцинаций, где могут привиться до 30 тысяч человек. Но вчера вакцину получили 4,5 тысячи. Выходит, что персонал работает вхолостую.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Ольга Историк проинформировала, что большинство заболевших – это граждане от 30 до 49 лет.

«Что нас ждет завтра? Никто не берется прогнозировать дальнейший ход распространения коронавируса. Это как гадать на кофейной гуще. Пока темпы прироста омикрона напоминают градусник, ртутный столбик которого зашкаливает. Единственная таблетка, которой можно сбить температуру – вакцинация. Никаких других мер пока не придумали. Когда на кону человеческая жизнь, просто необходимо прививаться», – подчеркнула Ольга Историк.

На заседании правительства заслушали также доклад и.о председателя комитета по природным ресурсам, начальника архивного управления Ленинградской области Андрея Савченко.

– Я так и не понял, какой комитет вы возглавляете, – шутливо сказал губернатор. – Опасно сидеть на двух стульях. Правда, как у нас говорят, и чтец, и жнец, и на дуде игрец.

Информацию об итогах работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории Ленинградской области представила председатель комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Маринэ Тоноян.

Губернатор похвалил ее за продуктивную работу. Шутка ли, комитет 47-го региона отработал лучше всех в СЗФО!

Завершилось заседание докладом о реализации региональных проектов национального проекта «Образование» председателя комитета общего и профессионального образования Вероники Ребровой и председателя комитета по молодежной политике Марины Григорьевой.

Ирэн Овсепян