В Сертолово прошел турнир Памяти героя Дмитрия Кожемякина

С 20 по 22 января в Сертолово проходили традиционные соревнования по боксу в рамках XVI турнира, посвящённого героическим защитникам Родины, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах и памяти Героя России Дмитрия Кожемякина. В эти же дни проводилось первенство Ленинградской области по боксу среди юношей 2006–2007 г.р.

Участниками традиционного турнира по боксу в этом году стали команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России. Который год гостями становятся и спортсмены из Карелии.

– Погибшие в бою десантники 6-й роты завещали вам самое дорогое – нашу страну, нашу Родину, – подчеркнул, обращаясь к участникам соревнований, отец Героя России Дмитрия Кожемякина, полковник в отставке, почётный член Союза офицеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области Сергей Кожемякин. – Вам, молодёжи, совсем скоро предстоит встать в ряды наших Вооружённых сил. Я желаю вам успехов в спорте, мужества. А мужество – это когда человек может побороть в себе страх. Когда уйдёт страх, придёт победа.

Также добрые пожелания боксёрам выразили заместитель главы администрации Всеволожского района по внутренней политике Сергей Поляков, почётный житель города Сертолово Владимир Веселов, директор Сертоловского КСЦ «Спектр» Марина Матусевич, председатель Союза десантников Ленинградской области Юрий Смирнов.

Главный судья соревнований, судья 1-й категории и мастер спорта СССР Юрий Чурубров отмечает, что турнир давно принял масштаб всероссийского и даже международного. Бои проводятся между сильнейшими, хорошо подготовленными боксёрами.

Среди юношей, выступавших в первенстве Ленинградской области, было 13 весовых категорий, от 46 кг до 80 кг и более. Среди девушек – 6 категорий. Неслабый «слабый» пол на таких соревнованиях всегда восхищает: они проявляют не меньше упорства к победе, чем парни.

Турнир памяти Дмитрия Кожемякина проходил среди взрослых боксёров, в нём выступили 78 участников, в первенстве Ленинградской области – 92 боксёра. Всего же за три дня соревнований на ринг вышли 170 боксёров, проведя в общей сложности более 130 ярких и зрелищных поединков.

Вот уже второй год регламент турнира приходится менять из-за ограничительных мер в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Зрители в физкультурно-оздоровительный комплекс не допускались. В спортивном зале находились только участники, представители команд, их тренеры, судьи.

За годы проведения турнира сложилась крепкая судейская коллегия, в которую входят судьи международной, высшей и первой категорий. Это профессионалы своего дела, в чьих решениях спортсмены не сомневаются. Результаты сертоловчан следующие.

Победители турнира:

1 место – Егор Гурин, Яхибек Насайдинов, Шерабиддин Журахонов, Антон Кривобок.

Призёры турнира:

3 место – Александр Кузьмин, Гиёз Мамажонов, Владимир Новиков, Василий Карагяур.

Яхибек Насайдинов был отдельно награждён за лучшую технику. Все наши победители и призёры соревнований тренируются под руководством тренера высшей категории, мастера спорта СССР по боксу Юрия Чуруброва.

Пётр Курганский

Фото автора