Во Всеволожске подвели итоги конкурса «Таинственный мир Рождества»

Во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки подведены итоги районного конкурса детского изобразительного творчества «Таинственный мир Рождества», традиционно проводимого в рамках уже XVI по счёту Фестиваля православной культуры. В конкурсе под руководством 27 преподавателей над творческими заданиями трудились 120 детей из 14 образовательных учреждений района.

Оценка конкурсных работ проходила в двух номинациях: «Профессиональные учебные заведения» и «Непрофессиональные учебные заведения». На суд жюри были представлены работы учеников детских школ искусств и работы учащихся общеобразовательных школ района. Учредителями и организаторами конкурса выступили: администрация, отдел культуры Всеволожского района и Всеволожская детская школа искусств.

Праздничный концерт открыла Мария Владимирцева (преподаватель – Виктория Бирюкова, концертмейстер – Александр Гурченко), после чего участников поприветствовали начальник отдела культуры района Наталья Краскова и постоянный член жюри иерей Сергий Ломакин – настоятель храма Богоявления Господня пос. Разметелево.

Победителями конкурса названы: Герасим Ксения (Сертоловская школа искусств), Будаева Анастасия, Мельник Дарья, Мартиросян Элена, Мацута Мария, Прокофьева Таисия, Каранкевич Евгения, Галунов Александр (Всеволожская детская школа искусств им М.И. Глинки), Маркетова Таисия, Чурилова Зоя, Романюков Максим, Еникеева Альбина (Колтушская централизованная клубная система), Кириллова Надин (Всеволожская школа № 3), Красильникова София (Культурно-досуговый центр «Рондо», деревня Новое Девяткино), Милони Андрияна (Лесновский центр образования, посёлок Лесное).

Присутствующие на мероприятии поблагодарили за организацию и проведение праздничного мероприятия администрацию Всеволожского района, районный отдел культуры, руководство и всех сотрудников Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки и, конечно же, всех – талантливых, ярких, неповторимых участников нашего праздника.

Владимир Шемшученко

Фото пресс-службы администрации ВМР