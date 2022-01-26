Больницам Всеволожского района нужны автоволонтеры

Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией привел к значительному увеличению нагрузки на медучреждения. Медиков первичного звена экстренно переводят на оказание неотложной медицинской помощи и осмотры больных на дому, но автопарки больниц не справляются с возросшим количеством вызовов.

Областное правительство вынесло распоряжение передать часть автомобилей из своего автопарка на работу в районные больницы, однако врач по-прежнему испытывают острую нехватку как в транспорте, так и водителях.

Неравнодушные автовладельцы Всеволожского района могут оказать посильную помощь медикам и стать автоволонтерами. Задача проста – доставлять врачей и фельдшеров к пациентам в пределах зоны обслуживания больницы. При этом автоволонтеры не будут иметь контакта с больными. Желающие помочь врачам могут обратиться по телефону 8 981 111-69-12 или электронной почте Etmanovav@vkmb.ru

Отметим, что также из-за увеличившейся нагрузки в ближайшие дни в Ленинградской области будет прекращено оказание плановой помощи в поликлиниках и проведение профилактических осмотров и диспансеризации.