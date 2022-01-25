Марафон «Дорога жизни» вышел на новый уровень

Идёт активная подготовка к 53-му Международному легкоатлетическому зимнему марафону «Дорога жизни», посвящённому 78-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он состоится на территории Всеволожского района 30 января.

В этом году к организации марафона подключился проект «Лига героев» (руководитель – Ксения Шойгу). Спонсорами стали ПАО «Газпром», ОАО «Российские железные дороги» и АО «Почта России». Главными организаторами по-прежнему выступают совместно правительство Санкт-Петербурга и правительство Ленинградской области при поддержке администрации Всеволожского района.

25 января на площадке ТАСС-Северо-Запад прошла пресс-конференция под названием «Международный зимний марафон Дорога жизни». Говорили об особенностях, которые появились в связи с выходом марафона на новый уровень. Специально к этому году подготовлены эксклюзивные медали в виде пяти лепестков, на каждом из которых написано «Дорога жизни».

Организаторы обещают тёплые раздевалки и наличие пунктов обогрева в зоне старта и в зоне финиша. Кроме того, по всей трассе будут встречаться обогревающие пит-стопы – технические остановки. Ну и, конечно, будет обеспечен горячий чай.

В этом году на легкоатлетический марафон «Дорога жизни» зарегистрировалось в два раза больше участников, чем в прошлом – получено более 5000 заявок. В связи с большим наплывом участников, ОАО «Российские железные дороги» пообещало пустить 30 января две дополнительные электрички от Санкт-Петербурга до станции Ладожское озеро.

Ещё одно новшество: впервые в программу марафона включены онлайн-забеги. Если участник находится в отдалённом регионе, он все равно может пройти дистанцию, зарегистрировать её на своём гаджете и прислать в оргкомитет. После чего он имеет право получить памятный подарок и медаль, которые ему пришлют по почте. Такие онлайн-пробеги были придуманы во время пандемии в Китае. В России их стали активно применять на «Гонке героев». Теперь они в первый раз будут проведены на всеволожском марафоне, в частности в них примут участие спортсмены в Германии.

«Со стороны Ленинградской области приняты все необходимые меры, чтобы марафон состоялся на высоком уровне, – сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия В.О. Цой. – Несмотря на обилие выпавшего снега, дороги будут в отличном состоянии».

Стартовые пакеты на этот раз будут выдаваться заранее. Чтобы получить стартовый пакет со своим регистрационным номером, надо прийти 28 или 29 января с 10.00 до 21.00 в торговый центр «Охта» в Санкт-Петербурге. Там, на третьем этаже, вам нужно будет предъявить паспорт, QR-код о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на COVID 19.

Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина