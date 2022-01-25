Лыжница из Агалатовского поселения заработала золото на Всероссийских соревнованиях

С 23 по 28 января в Красноярске проходят Всероссийские спортивные соревнования по горнолыжному спорту «Сибирские бобрята». По итогам старта девушек по слалому 2008–2009 годов рождения, прошедшего 24 января, первое место заняла спортсменка из деревни Касимово Александра Смирнова.

Отметим, что детско-юношеские соревнования по горнолыжному спорту «Сибирские бобрята» проводятся в Красноярске с 1996 года и входят в рейтинг самых ключевых стартов Федерации горнолыжного спорта России. Ежегодно побороться за призовые места приезжают сильнейшие юные лыжники из разных уголков страны и ближнего зарубежья.

Фото пресс-служба администрации Агалатовского поселения