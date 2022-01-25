Как вырастить клубнику под пленкой

Выращивание клубники под плёнкой актуально для районов с неблагоприятными погодными условиями. Если лето слишком жаркое, то укрывной материал поможет надолго сохранить влагу в почве, а если, наоборот, холодное, то плёнка способствует наилучшему нагреванию и сохранению температуры.

Как посадить клубнику под плёнку?

Для начала необходимо подготовить почву, её перекапывают на глубину 15 – 20 сантиметров и удобряют минеральными удобрениями, навозом или перегноем. Клубнику саженцами высаживают во второй половине мая. Далее нужно выполнить следующие действия:

Формируются гряды, расстояние между ними должно быть не меньше 70 сантиметров, а ширина не меньше 90 сантиметров. Далее грядки нужно замульчировать сеном или компостом. Один из важнейших этапов – это подготовка системы полива. Наилучшим образом подойдёт капельное орошение. Далее почву нужно укрыть плёнкой, при этом не допускаются заломы или изгибы. Края надёжно фиксируются. Расстояние между кустами клубники должно быть не меньше 35 сантиметров. Для посадки в укрывном материале делают разрезы размером 15 сантиметров, при этом края пленки поворачивают внутрь. Клубнику высаживают в небольшие углубления, после чего почву хорошо утрамбовывают и обильно поливают. Далее края пленки в местах разреза обратно выворачивают наружу и укрывают почву вокруг растений. Это необходимо для дополнительной защиты от насекомых.

Уход за клубникой под плёнкой

За посадками клубники необходимо правильно ухаживать. Растения, выращиваемые под плёнкой, менее прихотливы, чем те, которые растут в открытом грунте. Правильный уход состоит из следующих этапов:

Клубнику под плёнкой поливают с помощью специальных разбрызгивателей. Увлажняют почву 3 раза в месяц по 1 литру на куст. Если осадки обильные, то количество орошений сокращается. Прополка должна быть своевременной, если рядом с клубникой появились сорняки, их надо сразу удалить. Подкормку проводят один раз в год. Первый раз при посадке, второй раз уже следующей весной. Лучше всего подходят азотные и органические удобрения. Клубника, растущая под укрывным материалом, менее восприимчива к болезням, а из-за наличия защиты вредителям тяжело добраться до корней растения. Для профилактики кусты опрыскивают специальными составами от насекомых. Также рекомендуется вовремя удалять мусор с грядок.

Посадка клубники под пленку – это хороший способ получить вкусные плоды, прикладывая при этом минимум усилий для ухода за растением.

Дмитрий Кашапов