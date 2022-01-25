В Ленинградской области введены новые «антиковидные» ограничения

Всего за неделю количество заболевших коронавирусом в Ленинградской области увеличилось более чем вдвое – 24 января оперативный штаб сообщил о 728 случаях заболевания коронавирусом. Ранее количество заболевших находилось в районе 300 человек. Резкий рост заболеваемости вызвал ответную реакцию в виде ужесточения ограничений.

Так, согласно новым поправкам в «антиковидное постановление», массовые мероприятия в регионе строго ограничены по численности – допускается не более 50 человек. При этом участники обязаны подтвердить факт прохождения полного курса вакцинации или заболевания в последние полгода, или отрицательный ПЦР-тест.

Сократилось число разрешенных гостей на церемонии бракосочетания. В ЗАГСах, расположенных в «красной» ограничительно зоне, регистрация брака возможна с ограничением по численности до 10 человек.

Бассейны, фитнес-центры, стоматологии, бани могут работать при заполняемости не более 50%. Правда, только при наличии ковид-паспорта или «антиковидных» документов у сотрудников и посетителей.

Руководителям организаций и предпринимателям рекомендовано перевести на «удаленку» не менее 30% сотрудников. Предпочтение стоит отдавать людям старше 60 лет, имеющим хронические заболевания и тем, кто не вакцинировался и не переболел ковидом за последние полгода.