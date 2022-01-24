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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

На Дороге жизни и Токсовском шоссе установят посты весогабаритного контроля

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Дополнительные пункты автоматического весогабаритного контроля проезда большегрузных автомобилей появятся на загруженных дорогах Всеволожского района. Большегрузы «притормозят» на Токсовском шоссе и Дороге жизни.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, контракт на монтаж «весов» и «рамок» заключил «Ленавтодор». Пункты весового контроля будут полностью автоматическими. Если приборы зафиксируют нарушение весового или габаритного ограничения, система отправит данные транспорта для оформления документов о взыскании штрафа.

Фото Антона Ляпина

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