Самый добрый Дед Мороз живет во Всеволожском районе

«Дед Мороз» Василий Бугров из Всеволожского района стал победителем конкурса «Волонтер — Дед Мороз года».

Перед Новым годом сказочный волшебник из Ленинградской области собирал подарки для воспитанников домов-интернатов Ленинградской, Новскогодской, Псковской областей и Республики Карелия. Благодаря Василию подарки и поздравления получили 700 детей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Вместе с новогодними сюрпризами ленинградский Дед Мороз побывал во Всеволожске и посёлке Толмачево Лужского района Ленинградской области, посёлке Подберезье Новгородской области, псковском городе Пожеривицы и карельском Олонце.