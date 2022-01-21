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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Самый добрый Дед Мороз живет во Всеволожском районе

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«Дед Мороз» Василий Бугров из Всеволожского района стал победителем конкурса «Волонтер — Дед Мороз года».

Перед Новым годом сказочный волшебник из Ленинградской области собирал подарки для воспитанников домов-интернатов Ленинградской, Новскогодской, Псковской областей и Республики Карелия.  Благодаря Василию подарки и поздравления получили 700 детей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Вместе с новогодними сюрпризами ленинградский Дед Мороз побывал во Всеволожске и посёлке Толмачево Лужского района Ленинградской области, посёлке Подберезье Новгородской области, псковском городе Пожеривицы и карельском Олонце.

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