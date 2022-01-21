Книга о всеволожских спортсменах «Кавголовские орлята» получила дополнительный тираж

По многочисленным просьбам читателей заслуженный тренер РСФСР Леонид Алексеевич Баранов сделал переиздание книги «Кавголовские орлята». Напомним, что первое издание книги вышло в Санкт-Петербурге в 2020 году.

В книге рассказывается история зарождения и становления прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья в Ленинградской области. Издание проиллюстрировано множеством редких фотографий и содержит уникальные сведения о спортсменах и тренерах Кавголовской школы по зимним видам спорта. Книга имеет ценность для краеведов и тех, кто интересуется историей спорта.

Все экземпляры первого издания разлетелись моментально. В январе 2022 года вышло в свет второе издание «Кавголовских орлят», однако спрос вновь оказался настолько большим, что Леонид Алексеевич шутит – скоро потребуется и третье издание.

Людмила Однобокова