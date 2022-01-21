Для пациентов детской областной больницы провели виртуальную экскурсию

Сотрудники Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» подготовили необычный подарок для ребят, проходящих лечение в областной детской клинической больнице. При помощи очков виртуальной реальности юные пациенты осмотрели памятники «Зеленого пояса Славы Ленинграда», прошли вдоль Дороги Жизни и осмотрели «Дом авиаторов» во Всеволожске.

Виртуальная экскурсия занимает около 40 минут и охватывает самые значимые памятники Ленинградской области, посвященные Великой Отечественной войне. Очки виртуальной реальности предоставляют обзор на 360 градусов, что позволяет осматривать достопримечательности с самых разных ракурсов.

Особенно приятным подарком экскурсия стала для ребят, вынужденных соблюдать лежачий режим. Родители также оценили идею подарить детям позитивные эмоции, а заодно и познакомить с историей родного края.